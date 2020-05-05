Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель. Североамериканская нефть WTI продается по цене 24,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Общество Мантуров опроверг дефицит защитных костюмов у российских врачей Ранее Мантуров заявил, что Россия за два месяца решила задачу по организации производства медицинских масок, теперь в планах - наращивание объемов производства костюмов. 1

Происшествия В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб.

Общество В Липецкой области вводят обязательный масочный режим Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение ввести обязательное ношение защитных масок в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. 69

Общество Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы. 11

Гаджеты Утечка раскрыла характеристики Qualcomm Snapdragon 875 В начале этого года появились том, что Qualcomm Snapdragon 875 будет производиться с использованием 5-нанометрового техпроцесса TSMC.

Политика США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны – NASA Вашингтон, 5 мая 2020, 22:24 — REGNUM США надеются на сотрудничество с партнерами по Международной космической станции (МКС) в рамках своей лунной программы «Артемида», однако до конца не знают, присоединиться ли к этому партнерству Россия.

Происшествия Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски. 12

Экономика Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC. 1

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. 319

Шоу-бизнес Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки. 5

Общество В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. 1,6K

Шоу-бизнес Илон Маск в шестой раз стал отцом Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes. 9

Общество Финляндия с 14 мая откроет границы Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно. 14