Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года. Североамериканская нефть WTI преодолела отметку 30 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Нефть марки WTI впервые за два месяца подорожала до 30 долларов за баррель и выше
Эхо Москвывчера в 22:05
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ИА Красная Весна вчера в 12:58
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Московским школьникам проставили годовые оценки, до конца месяца они могут продолжить учиться по собственному желанию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
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Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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Определена величайшая песня в истории Евровидения
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Lenta.ru вчера в 10:30
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Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
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Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Kinonews.ru вчера в 05:10
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Российская газета 00:38
Общество
В Ростовской области продолжают действовать ограничения
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не отменил действующие в регионе ограничения на работу ряда бытовых услуг, магазинов непродовольственных товаров, а также на занятия физической культурой.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:20
Происшествия
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане
Террорист-смертник взорвал заминированную машину у здания Национального управления безопасности в афганской провинции Газни, в результате взрыва погибли семь человек и еще около 40 пострадали.
Известия 01:31
Технологии
YouTube переосмыслил HD и порушил многолетнюю традицию. Разрешение 720p больше не котируется
Традиционно, разрешение 360p и 480p звалось SD (Standard Definition, стандартная чёткость), а 720p и выше — HD.
iXBT.com вчера в 23:31
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
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REGNUM вчера в 11:50
Политика
Постпред США выдал евреев за крымских татар
Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав ее за снимок депортации крымских татар.
URA.Ru 16 мая в 20:27
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
Космос
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Первый Тульский 16 мая в 19:15
Общество
Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС
РИА Новости вчера в 09:20
Экономика
Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций
Хотя Баффет не распродал все свои обширные вложения в бумаги американских компаний, жест все равно получился знаковым: в 2009 году, на фоне финансового кризиса и тотальной паники на рынках, миллиардер купил увесистую долю именно в Goldman Sachs, что было тогда воспринято как доказательство несгибаемой веры известного инвестора в перспективы американской экономики и банковского сектора.
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Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество
Доктор Мясников разъяснил тонкости защиты от коронавируса
Доктор Александр Мясников в воскресенье рассказал о самой эффективной защите во время пандемии коронавируса COVID-19.
Вести.Ru вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Адвокат Муцениеце прокомментировала задержание актрисы
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РИА Новости вчера в 09:28
Общество
Главврача больницы в Армавире уволили за нарушения выплат медикам
Слово и Дело 16 мая в 09:23
Политика
Госдеп США решит социальные проблемы Украины с помощью видеоигр
Киев, 18 мая 2020, 07:50 — REGNUM Укреплять американо-украинские отношения и решать социальные проблемы Украины в Госдепартаменте США планируют с помощью специально для этого разработанных видеоигр.
REGNUM 00:50
Здоровье
Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом
У почти 2 тыс. медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском вчера в 21:41