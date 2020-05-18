Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года. Североамериканская нефть WTI преодолела отметку 30 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Комментарии
Политика
Российский юморист отказался говорить о Крыме
Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.
REGNUM 22:53
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»
Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru 18:59
Авто
Dyson показал электромобиль для конкуренции с Tesla
Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня 13:44
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru 22:43
Здоровье
В Якутии количество заболевших коронавирусом увеличилось до 869
Есть заболевшие среди вахтовых рабочих в Оймяконском, Алданском, Мирнинском, Нерюнгринском районах.
Якутия Daily 22:30
Происшествия
Сектанты попытались заживо похоронить студента
В нигерийском штате Эбоньи сектанты похитили студента и попытались похоронить его заживо. Об этом сообщает местное издание The Punch.
Lenta.ru 22:06
Космос
США запустили ракету с секретным военным космопланом
С мыса Канаверал в воскресенье стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B военного назначения, запуск проведен в интересах Космических сил США.
Московский Комсомолец 10:39
Экономика
Чуркин назвал Забайкалье сухопутным островом сокровищ
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин, комментируя работу региона с резидентами ТОР (территории опережающего развития — ред.), заявил, что Забайкалье — это сухопутный остров сокровищ, сообщается 18 мая на официальном портале региона.
Чита.Ру 21:14
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ 22:06
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия 18:20
Общество
Москва отказалась от благоустройства в этом году
Власти Москвы приостановили расходование бюджета на работы по благоустройству города на этот год, сообщила газета "Ведомости" в понедельник.
Интерфакс 22:32
Происшествия
Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
«Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 19:55
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
Общество
160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:43
Армия и оружие
В Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом
Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 22:53
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 22:45
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
Игры
BioWare все-таки продолжит работу над перезапуском Anthem
В компании BioWare клятвенно заверили, что работы над перезапуском будут продолжены.
Goroday.ru 15 мая в 17:48
Общество
Школы и детские сады возобновили работу в Сахалинской области
С 18 мая во всех районах Сахалинской области работу возобновили все школы и детские сады, сообщили в министерстве образования региона.
Известия 22:30
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
Наука
Лечение интерфероном-a2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19
Evo-rus.com вчера в 01:05
Фигурное катание
Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 06:09
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к тысяче
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 18 мая, в республике зарегистрировано 973 (+25) лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:02
Экономика
Саудиты скупили доли Boeing и Facebook
Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад саудовский Суверенный фонд купил акции четырёх крупных европейских нефтяных компаний на сумму порядка миллиарда долларов.
REGNUM вчера в 09:51
Армия и оружие
В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы
Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 03:25