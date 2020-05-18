Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года. Североамериканская нефть WTI преодолела отметку 30 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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