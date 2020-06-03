Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.

с чего всё началось

Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Музыка Венская государственная опера откроется для посетителей с 8 июня Венская государственная опера с 8 июня откроется для посетителей после приостановки работы из-за коронавируса, говорится в сообщении на сайте театра.

Происшествия В Алданском районе на дачный участок забрели медведи 3 июня около полудня сотруднику Росгвардии ОВО по Алданскому району Михаилу Илика позвонил отец и сообщил, что на территории своего дачного участка в СОТ «Тамарак» он заметил трех медведей.

Происшествия В Новосибирской области появились новые виды мошенничества Сегодня, 3 июня, полиция Новосибирской области предупредила жителей региона о новых схемах, по которым мошенники воруют деньги.

Наука В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека. 6

Здоровье Препарат компании «Р-Фарм» был рекомендован для лечения коронавируса Российский препарат "Артлегиа" ("Олокизумаб"), который был разработан компанией "Р-Фарм", уже внесен в рекомендации Министерства Здравоохранения Российской Федерации по лечению новой коронавирусной инфекции. 2

Политика Депутат Госдумы попросил генпрокурора вмешаться в дело шамана из Якутска Депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов («Справедливая Россия») попросил генпрокурора России Игоря Краснова вмешаться в дело шамана Александра Габышева, который пытался добраться до Москвы, чтобы «изгнать Путина».

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

Финансы Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 639

Наука Массовое смещение ареалов обитания животных происходит в мире При сравнении оказалось, что водные обитатели острее реагируют на изменения климата - насекомые мигрируют примерно на 18,5 км в год, а морские животные на 6 км в год. 17

Авто Появились рендеры преемника Lada Largus В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus. 14

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 42

Авто АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up. 126

Общество Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.

Космос В корабле Маска использовали российские детали В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. 691

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,6K

Спорт Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте Правительство Японии и организационный комитет Игр рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, сообщает Yomiuri.