Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новостивчера в 20:48
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Венская государственная опера откроется для посетителей с 8 июня
Венская государственная опера с 8 июня откроется для посетителей после приостановки работы из-за коронавируса, говорится в сообщении на сайте театра.
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В Алданском районе на дачный участок забрели медведи
3 июня около полудня сотруднику Росгвардии ОВО по Алданскому району Михаилу Илика позвонил отец и сообщил, что на территории своего дачного участка в СОТ «Тамарак» он заметил трех медведей.
Якутия Daily 22:45
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
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В Новосибирской области появились новые виды мошенничества
Сегодня, 3 июня, полиция Новосибирской области предупредила жителей региона о новых схемах, по которым мошенники воруют деньги.
Atas.info 08:52
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия 19:00
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Масштаб разлива топлива в Норильске попал на видео
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
БИЗНЕС Online 15:35
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Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
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Препарат компании «Р-Фарм» был рекомендован для лечения коронавируса
Российский препарат "Артлегиа" ("Олокизумаб"), который был разработан компанией "Р-Фарм", уже внесен в рекомендации Министерства Здравоохранения Российской Федерации по лечению новой коронавирусной инфекции.
P1spb.ru 12:19
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В ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о второй волне коронавирусной инфекции.
КМВ Новости 08:09
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Депутат Госдумы попросил генпрокурора вмешаться в дело шамана из Якутска
Депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов («Справедливая Россия») попросил генпрокурора России Игоря Краснова вмешаться в дело шамана Александра Габышева, который пытался добраться до Москвы, чтобы «изгнать Путина».
РБК 23:26
Политика
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В письме говорится, что изменение Конституции России, предложенное Путиным, направлено исключительно на обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы.
Эхо Москвы 21:13
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Наука
Массовое смещение ареалов обитания животных происходит в мире
При сравнении оказалось, что водные обитатели острее реагируют на изменения климата - насекомые мигрируют примерно на 18,5 км в год, а морские животные на 6 км в год.
Сайт интересных новостей вчера в 14:01
Авто
Появились рендеры преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
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Lenta.ru 15:12
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АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
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Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
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Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
Российская газета 21:29
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости 18:03
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Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
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Спорт
Россиянин Дубов стал победителем шахматного онлайн-супертурнира
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Спорт
Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте
Правительство Японии и организационный комитет Игр рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, сообщает Yomiuri.
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В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками артериального давления.
РЕН ТВ вчера в 18:57