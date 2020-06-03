Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.

с чего всё началось

Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Общество В полиции Хьюстона нашли «русского агента» Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством. 1

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 47

Хоккей СКА занял четвертое место в списке лучших клубов Европы Петербургский СКА не попал в тройку лучших хоккейных клубов Европы по версии портала HockeyArchives. Лучшим клубом остался московский ЦСКА. 1

Футбол Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов Немецкие СМИ сообщают, что Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов.

Политика Как Владимир Путин искал виновных в утечке нефтепродуктов Как Владимир Путин искал виновных в утечке нефтепродуктов 3 июня президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное разливу дизельного топлива в Красноярском крае на широте вечной мерзлоты.

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 2,9K

Футбол Бывшая модель Playboy стала инвестором футбольного клуба в Румынии Бывшая модель журнала Playboy, а ныне футбольный агент Анамария Продан стала новым инвестором "Германштадта", сообщается на сайте румынского футбольного клуба.

Здоровье Прокурор области призвал Роспотребнадзор прекратить проверки бизнеса Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко фактически потребовал от Роспотребнадзора по Саратовской области прекратить кошмарить малый бизнес. 18

Здоровье Минздрав назвал препарат для профилактики коронавируса В среду, 3 июня, Минздравом РФ опубликована седьмая версия рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. 93

Хоккей Вайсфельд рассказал, как Капризов перешел из «Салавата» в ЦСКА Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, как нападающий Кирилл Капризов переходил из уфимской команды в ЦСКА.

Спорт GOG дарит три игры В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.

Политика Власти США объявили о приостановке полетов китайских авиалиний Министерство транспорта США объявило о приостановке с 16 июня пассажирских перевозок китайскими авиакомпаниями, пишет Bloomberg со ссылкой на распоряжение ведомства. 14

Шоу-бизнес Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. 163

Политика Россия направила ноту США из-за неоказания помощи летчику Ярошенко Посольство России в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать медицинскую помощь летчику Константину Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме штата Коннектикут. 1

Общество Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента. 2