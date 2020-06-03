Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новостивчера в 20:48

Подробнее о событии

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

RT на русском06:53

Нефть марки Brent снижается на новостях о разногласиях в ОПЕК+

ТАСС06:23

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъвчера в 21:21

Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Фонтанка.Ру00:17

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 20:48

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБКвчера в 21:32

Доллар, нефть и коронавирус на 3 июня

Право.ру04:22
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 08:36, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03:25
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
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Общество

В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
RT на русском 06:42
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Политика

Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заступился за посла страны в Берлине Андрея Мельника после того, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал его "карликом".
РИА Новости 06:17
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Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
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Армия и оружие

Военные Украины на Донбассе столкнулись в бою с «Правым сектором»

Конфликт происходил в ночь с 1 на 2 июня. В результате боестолкновения один военный был убит, двое других получили ранения.
ИнфоСМИ 06:19
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления

Дочь звезды русского шансона Татьяна Плаксина ответила всем хейтерам и поклонникам Успенской. Обращение переросло в обвинение матери.
Экономика сегодня 05:55
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Происшествия

В администрации Оренбурга прошли обыски

Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
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Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи освобождения» Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова» на ICTV прокомментировал вопрос о поставках воды в Крым, который обсуждали украинские политики.
Городовой 04:32
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Транспорт

В РЖД рассказали о сроках восстановления движения до Мурманска

Свободная Пресса 07:14
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Общество

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал о ситуации с коронавирусом в России и Украине.
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Здоровье

Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных

Ранее в России у кошки подтвердился коронавирус.
Город342 07:09
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Общество

Почти 250 тысяч медиков получили выплаты за работу с коронавирусом

Выплаты за работу с больными коронавирусом получили 243,5 тысячи российских медиков, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Православие и Мир 08:26
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Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Российская газета 08:25
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Культура

Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф

ТАСС вчера в 04:00
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Политика

Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
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Здоровье

Минздрав назвал возможный первый симптом коронавируса

Первым возможным симптомом заражения коронавирусом могут быть поражения кожи.
Lenta.ru 08:11
Общество

Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России

Интерфакс 08:26
Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
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Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
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Происшествия

В Подмосковье электричка сбила мужчину с двухлетней дочкой на руках

«В среду утром на станции Детская Ярославского направления Московской железной дороги (расположена в Ивантеевке - ред.), мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был смертельно травмирован электропоездом сообщением Фрязино — Москва», — говорится в сообщении.
РИАМО 06:27
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Наука

Исследованы причины образования ямальского кратера в вечной мерзлоте

Naked Science 06:52
Общество

Вакцину от коронавируса успешно испытали на животных в России

Вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 успешно испытали на обезьянах и хомяках.
Российская газета вчера в 18:51
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru 02:32
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Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
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Общество

Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове

Десятки верующих пришли на Великорецкий крестный ход в Кирове, несмотря на призывы властей и епархии не участвовать в шествии.
Интерфакс 07:27
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Авто

АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada

Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня вчера в 02:39
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Гаджеты

Стало известно, какие iPhone получат iOS 14

Известно, что обновление будет доступно на всех устройствах, которые поддерживают iOS 13, включая iPhone 6s и даже iPod touch.
Moi-portal.ru 06:25
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Армия и оружие

ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем

Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета 04:17
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