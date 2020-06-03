Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.

с чего всё началось

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Политика Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заступился за посла страны в Берлине Андрея Мельника после того, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал его "карликом". 5

Политика Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. 1,8K

Шоу-бизнес Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления Дочь звезды русского шансона Татьяна Плаксина ответила всем хейтерам и поклонникам Успенской. Обращение переросло в обвинение матери. 5

Происшествия В администрации Оренбурга прошли обыски Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 730

Политика Климкин заявил о конце «национальной идеи освобождения» Крыма Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова» на ICTV прокомментировал вопрос о поставках воды в Крым, который обсуждали украинские политики. 147

Общество Почти 250 тысяч медиков получили выплаты за работу с коронавирусом Выплаты за работу с больными коронавирусом получили 243,5 тысячи российских медиков, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. 1

Политика Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности. 674

Здоровье Минздрав назвал возможный первый симптом коронавируса Первым возможным симптомом заражения коронавирусом могут быть поражения кожи.

Происшествия В «Российской венчурной компании» прошли обыски Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко. 234

Происшествия В Подмосковье электричка сбила мужчину с двухлетней дочкой на руках «В среду утром на станции Детская Ярославского направления Московской железной дороги (расположена в Ивантеевке - ред.), мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был смертельно травмирован электропоездом сообщением Фрязино — Москва», — говорится в сообщении. 9

Общество Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове Десятки верующих пришли на Великорецкий крестный ход в Кирове, несмотря на призывы властей и епархии не участвовать в шествии. 59

Авто АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up. 92