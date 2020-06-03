Энергетика
Мир новостейНефть Brent подорожала до 40 долларов за баррель
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что участники сделки ОПЕК+ максимально приблизились к договорённости продлить соглашение ещё на 2 месяца. Кроме того, было предложено перенести заседание с 9 – 10 июня на 4 – 5 июня.
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Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов
Фонтанка.Рувчера в 00:17
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
КП - Беларусьвчера в 03:25
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Происшествия
СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России
Коммерсантъ 12:34
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Здоровье
Роспотребнадзор оценил безопасность прогулок и занятий спортом в маске
В Роспотребнадзоре рассказали, что гулять, а также заниматься спортом в медицинских масках абсолютно безопасно.
ТВ Центр 08:25
Авто
Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks
Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
Новые автомобили вчера в 00:27
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК 15:01
Общество
В Швеции ищут сотрудника для включения света за 2300 долларов в месяц
Как сообщает sverigesradio.se, художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю ищут человека, который будет включать и выключать свет в начале и конце рабочего дня на строящейся станции Корсвеген в городе Гетеборг.
Ivbg.ru 13:15
Футбол
Определены даты проведения ответных полуфинальных матчей Кубка Италии
Итальянские клубы узнали даты проведения ответных матчей 1/2 финала Кубка.
Bookmaker-ratings.ru 14:55
Здоровье
В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.
Интерфакс 14:39
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Общество
Власти Вашингтона отменили комендантский час
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на пресс-конференции в четверг, 4 июня, заявила, что в городе отменен комендантский час после прекращения беспорядков.
Известия 13:41
Общество
Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19
С 2000 года альянс помог провести иммунизацию более 760 млн детей в самых бедных странах, говорится на сайте организации.
РБК 13:07
Общество
Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше
Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее, рассказал в интервью ТАСС столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 01:22
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина рассказала, какие виды рака стали самыми распространенными в 2019 году в России.
Вечерний курьер вчера в 11:47
Политика
Путин готовит обращение к россиянам после голосования по Конституции
Глава России Владимир Путин планирует выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
ProstoProSport 07:42
Общество
Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили
РИА Оренбуржье 07:51
Игры
DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?
Игромания.ру 09:51
Происшествия
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле
На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
Культура
Певица обвинила авторов The Last of Us: Part II в краже её песни
Американская певица Лотти Кестнер обвинила студию Naughty Dog в использовании её кавера на песню True Faith в рекламном ролике игры The Last of Us: Part II.
REGNUM 07:26
Общество
Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online
Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США.
КМВ Новости 14:14
Гаджеты
Утечка демонстрирует макет iPhone 13, который выйдет только в 2021 году
До выхода семейства смартфонов iPhone 12 осталось ещё несколько месяцев, а в Сети уже появляются первые слухи о серии iPhone 13, презентация которой состоится не ранее чем в сентябре 2021 года.
3DNews 14:46
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03
Общество
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина
Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
ИА Новороссия 13:27
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку со стороны Израиля
РИА Новости 14:54
Кино
Гусева не хотела играть с Безруковым после «Бригады»
Актриса Екатерина Гусева избегала сниматься в одних и тех же фильмах с актером Сергеем Безруковым после того, как они сыграли пару в криминальном сериале "Бригада" в 2002 году.
Газета.Ru 04:54
Общество
МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08