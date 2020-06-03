Энергетика

News.ruNews.ruЦена нефти Brent превысила $40 за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок. По состоянию на 03.44 мск 3 июня цена фьючерсов с поставкой в августе выросла на 1,14%, до $40,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти «Brent» превысила $42 впервые после развала ОПЕК+

ГЛАС.RU09:25

Цена на нефть марки Brent впервые почти за 3 месяца превысила 40 долларов

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Цена Brent превысила $42 за баррель впервые с 6 марта

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Нефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта

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Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

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Цена на Brent превысила 40 долларов впервые с 6 марта

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Цена Brent превысила $42 за баррель

Экономика сегодня08:42
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:11, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03 июня в 03:25
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
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МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
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Экономика

Санкт-Петербургская биржа поставила два рекорда подряд

Санкт-Петербургская биржа второй день подряд фиксирует рекордные объемы торгов ценными бумагами иностранных эмитентов — максимальный показатель уже превысил $1 млрд.
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Авто

ГАЗ собирается выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8

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Названо число находящихся в больницах россиян с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
Lenta.ru 14:49
Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 13:25
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" заявил, что на следующей неделе власти могут принять "радикальные решения" по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 15:58
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Общество

Британская AstraZeneca начнет выпускать вакцину от COVID-19 без тестов

Соглашение на $750 млн подписала AstraZeneca с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о производстве и дистрибуции 300 млн доз вакцины на основе аденовируса против SARS-CoV-2 до конца 2020 г. В целом, сделка AstraZeneca обеспечит более чем 2 миллиарда доз в год оксфордской вакцины.
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Общество

«Норникель» берет аварию на себя

Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ 09:48
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 14:45
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
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Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

Взгляд.ру 03 июня в 07:51
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Общество

Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
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Происшествия

На Ямале случился разлив нефтепродуктов

Газета.Ru 13:26
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
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Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом»

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Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

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Экономика

Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
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Происшествия

СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске

Следственный комитет опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03 июня в 16:16
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
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В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

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Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Общество

В Крыму намерены принять туристов из других регионов с 1 июля

Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями.
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла

Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
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Религия

На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища

Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
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Футбол

«Локомотив» предпринял первую попытку подписать Баделя

Москва, 5 июня 2020, 22:57 — REGNUM Руководство «Локомотива» сделало первое предложение по трансферу 31-летнего атакующего полузащитник «Фиорентины» и сборной Хорватии Милана Баделя.
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Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
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