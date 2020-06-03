Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок. По состоянию на 03.44 мск 3 июня цена фьючерсов с поставкой в августе выросла на 1,14%, до $40,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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