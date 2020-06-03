Энергетика
News.ruЦена нефти Brent превысила $40 за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок. По состоянию на 03.44 мск 3 июня цена фьючерсов с поставкой в августе выросла на 1,14%, до $40,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить252
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Показать все источники
Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
КП - Беларусь03 июня в 03:25
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Экономика
Санкт-Петербургская биржа поставила два рекорда подряд
Санкт-Петербургская биржа второй день подряд фиксирует рекордные объемы торгов ценными бумагами иностранных эмитентов — максимальный показатель уже превысил $1 млрд.
РБК Санкт-Петербург 10:34
Авто
ГАЗ собирается выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8
«Группа ГАЗ» в комментарии изданию «Российская газета» уже опровергла появившиеся сообщения о создании «Волги» на базе Skoda Octavia A8.
RuNews24.ru 14:04
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 12:33
Общество
Названо число находящихся в больницах россиян с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
Lenta.ru 14:49
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 13:25
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" заявил, что на следующей неделе власти могут принять "радикальные решения" по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 15:58
Общество
Британская AstraZeneca начнет выпускать вакцину от COVID-19 без тестов
Соглашение на $750 млн подписала AstraZeneca с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о производстве и дистрибуции 300 млн доз вакцины на основе аденовируса против SARS-CoV-2 до конца 2020 г. В целом, сделка AstraZeneca обеспечит более чем 2 миллиарда доз в год оксфордской вакцины.
ИА Красная Весна 07:21
Общество
«Норникель» берет аварию на себя
Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ 09:48
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 14:45
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Происшествия
На Ямале случился разлив нефтепродуктов
Газета.Ru 13:26
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Экономика
Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле
В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:20
Происшествия
СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске
Следственный комитет опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03 июня в 16:16
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Общество
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Общество
В Крыму намерены принять туристов из других регионов с 1 июля
Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями.
ТАСС 08:44
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла
Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
Rambler News Service 11:05
Религия
На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища
Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
Orenday.ru 08:00
Футбол
«Локомотив» предпринял первую попытку подписать Баделя
Москва, 5 июня 2020, 22:57 — REGNUM Руководство «Локомотива» сделало первое предложение по трансферу 31-летнего атакующего полузащитник «Фиорентины» и сборной Хорватии Милана Баделя.
REGNUM 15:57
Политика
Трамп распорядился сократить количество войск в Германии
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс 15:33