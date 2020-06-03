Энергетика

Мир новостейМир новостейНефть Brent подорожала до 40 долларов за баррель

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что участники сделки ОПЕК+ максимально приблизились к договорённости продлить соглашение ещё на 2 месяца. Кроме того, было предложено перенести заседание с 9 – 10 июня на 4 – 5 июня.
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Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Фонтанка.Рувчера в 00:17

Растет на серной почве

Российская газетавчера в 14:24

Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

News.ruвчера в 10:17

Нефть не покинет уровень $40 до заседания ОПЕК+

REGNUMвчера в 05:56

Эхономика: Дальнейшее ослабление доллара

Эхо Москвы04:22

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАСС02 июня в 21:39

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБК02 июня в 21:32
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:54, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусьвчера в 03:25
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Футбол

Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы

Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
РИА Новости 08:07
Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия вчера в 09:16
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Происшествия

В Пермском крае умерли два медика с коронавирусом

В Пермском крае умерли два медицинских работника, у которых был подтвержден диагноз Covid-19.
Рифей-Пермь 15:22
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
Газета.Ru 14:21
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Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
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Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
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Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
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Футбол

Главный тренер «Спартака» провел первую тренировку после карантина

РИА Новости 13:51
Экономика

В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях.
RT на русском 11:36
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Общество

Власти Вашингтона отменили комендантский час

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на пресс-конференции в четверг, 4 июня, заявила, что в городе отменен комендантский час после прекращения беспорядков.
Известия 13:41
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
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Хоккей

НХЛ объявила формат проведения серий плей-офф и порядок посева команд

Турнир начнется с квалификационного раунда с участием 16 команд (серии пройдут до трех побед) и группового раунда для определения посева в плей-офф среди четырех лучших команд каждой конференции.
Sport24.ru 15:30
Общество

Шапошников заявил о готовности к проверке его декларации Мосгордумой

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в четверг, 4 июня, заявил, что не против проведения проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
Известия 07:30
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Футбол

Форвард «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет в знак против расизма

Спорт-Экспресс 15:19
Авто

Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner

Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня 01:24
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Хоккей

Тренером сборной России по хоккею станет Брагин

По информации Sport24, новым главным тренером сборной России по хоккею станет Валерий Брагин.
Sport.ru 14:28
Общество

Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19

С 2000 года альянс помог провести иммунизацию более 760 млн детей в самых бедных странах, говорится на сайте организации.
РБК 13:07
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Политика

Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих.
Piter.tv 13:36
Шоу-бизнес

Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом

Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
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Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
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Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
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Происшествия

В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле

На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
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Наука

Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд

Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц.
Evo-rus.com 03:12
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Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
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Культура

Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
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