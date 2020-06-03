Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новостивчера в 20:48

Подробнее о событии

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

RT на русском06:53

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБКвчера в 21:32

Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Фонтанка.Ру00:17

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 20:48

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАССвчера в 21:39

Доллар, нефть и коронавирус на 3 июня

Право.ру04:22

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъвчера в 21:21
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 21:47, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03:25
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Политика

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
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Политика

Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина

16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
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Происшествия

Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова

Российская газета 15:31
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Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Общество

России предсказали новую модель потребления после самоизоляции

Генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков предсказал России новую модель потребления после самоизоляции.
Lenta.ru 21:34
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Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ вчера в 10:00
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Происшествия

Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор

В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.
Газета.Ru 20:37
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Энергетика

«Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке

Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.
РБК 11:19
Происшествия

В Вашингтоне подступы к Белому дому перегородили военной техникой

Военная техника заблокировала протестующих возле Белого дома в Вашингтоне.
РБК 20:13
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Футбол

«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину

«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
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Происшествия

Появилось видео разлива топлива в Норильске

Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент разлива дизельного топлива в Норильске, а также работа сотрудников ведомства на месте происшествия.
ФАН 18:11
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Кино

«Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала

По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.
Игромания.ру 12:17
Технологии

Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается.
Вести.Ru 20:56
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Космос

В корабле Маска использовали российские детали

В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости 18:03
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Космос

Falcon 9 стартовала во Флориде с группой интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде (США) с группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию пуска.
РИА Новости 21:35
Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
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Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
2,2K
Киберспорт

Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store

Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
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Наука

Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК

Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный вчера в 21:51
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Общество

Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в регионе и их негативном влиянии на здоровье.
ТАСС 13:37
12
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
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Здоровье

В Бурятии за сутки выявили 46 носителей коронавируса

Улан-Удэ, 3 июня 2020, 05:39 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:00
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily 13:44
Шоу-бизнес

«Мне надоело жить по юлианскому календарю»: Анастасия о предательстве Юлиана и неудачных эко

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