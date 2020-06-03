Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
Читать в источнике
Комментировать328
с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новостивчера в 20:48

Подробнее о событии

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАССвчера в 21:39

Доллар, нефть и коронавирус на 3 июня

Право.ру04:22

Нефть дорожает, Brent торгуется выше $40 за баррель

Росбалт02:59

Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Фонтанка.Ру00:17

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

RT на русском06:53

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБКвчера в 21:32

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъвчера в 21:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 20:04, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Здоровье

Бессмысленным ношение масок на улице считает израильский врач

Глава отделения одной из крупнейших больниц в Израиле «Хадасса» профессор Давид Лурье в интервью РИА Новости заявил, что ношение медицинских масок на улице не наносит вред здоровью человека, однако смысла в этом нет, если человек находится на воздухе.
Live24 00:45
89
Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

РИА Новости 10:50
2K
Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
123
Общество

Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой

РИА Новости 17:42
1
Происшествия

Появилось фото пробившего стену поезда московского метро

РИА Новости 13:59
26
Общество

Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском 12:57
9
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
569
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
2,9K
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru 15:12
13
Политика

Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается

Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
4
Гаджеты

Появились рендеры телеприставки Google с новым интерфейсом Android TV

В сети уже появлялись сообщения о том, что компания Google готовит к выпуску миниатюрную приставку на основе Android TV.
iXBT.com вчера в 20:48
Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
526
Политика

Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования военных для подавления беспорядков в стране.
Газета.Ru 19:18
Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
55
Общество

Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
43
Происшествия

На Камчатке рыбопромышленника заподозрили в даче взятки госинспектору

На Камчатке заместителя генерального директора рыбодобывающего предприятия подозревают в даче взятки госинспектору.
Кам 24 18:51
Футбол

«Порту» потерпел поражение от «Фамаликау»

"Порту" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Португалии уступил "Фамаликау".
Soccer.ru 19:20
Происшествия

Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова

Демонстранты бросили в среду вечером коктейли Молотова в направлении посольства США в Афинах в знак протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 15:31
6
Здоровье

Условия для возвращения России к нормальной жизни назвал Минздрав

Зараженные коронавирусом россияне уже получают определенную модель оказания помощи, теперь же необходимо уделить особое внимание разработке вакцины и лекарств для лечения инфекции, заключил Мурашко.
Live24 вчера в 04:32
100
Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
269
Космос

Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось

Вселенная при зарождении имела ось Спиральные галактики устроены так, что, если наблюдать за ними с Земли, видно, что они вращаются по часовой стрелке.
ГТРК Южный Урал 09:41
27
Политика

Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
26
Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 08:29
124
Политика

США расширили санкционный список по Кубе

США расширили санкции по Кубе, введя ограничения против семи организаций.
ТАСС 18:17
Кино

В продолжении «Бэтвумен» Соня Девиль может заменить Руби Роуз

Популярный сериал «Бэтвумен» продолжится без Руби Роуз. Заменить актрису может начинающая звезда женского реслинга Соня Девиль.
OAnews 04:27
4
Кино

«Есть что сказать»: шоураннер «Космических войск» рассчитывает на новые сезоны

Громкая премьера сериала «Космические войска» от стримингового гиганта Netflix состоялась 29 мая.
Киноафиша России 05:27
Политика

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета 12:44
1,2K
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51
2,2K
Общество

ДШИ в Александровске-Сахалинском не выходит из списка губернаторских обещаний

В ходе визита было поручено проработать вопрос о строительстве в городе нового здания детской школы искусств.
Сахалин.Инфо 19:38
Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Lenta.ru 08:40
29
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное