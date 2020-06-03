Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новостивчера в 20:48
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Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 июня
Авторы законопроекта считают, что выработанные за время пандемии нормы удаленки не потеряют актуальность и после стабилизации ситуации.
РБК 00:54
Общество
В Подмосковье открываются парикмахерские, салоны красоты и бани
В Московской области с 3 июня открываются парикмахерские, салоны красоты, солярии, сауны, СПА-салоны и бани, площадь которых не превышает 400 кв. м с отдельным входом.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Космос
Китай планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Китай планирует в сентябре этого года запустить самый большой в мире телескоп под названием FAST.
Pravda.Ru вчера в 15:29
Политика
Цукерберг назвал оскорбительными записи Трампа в Facebook
Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг сообщил подчиненным, что считает ряд записей президента США Дональда Трампа в одноименной соцсети оскорбительными, но не намерен подвергать их цензуре.
ФАН вчера в 19:14
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Происшествия
Экс-главу «дочки» ЛУКОЙЛа заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РБК вчера в 13:16
Общество
В Москве потеплеет уже в четверг, считают в Гидрометцентре
В столицу, по прогнозам, вернется настоящее лето. Воздух в городе прогреется до 20-22 градусов.
Эхо Москвы вчера в 22:04
Общество
Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома
11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы.
Ведомости 00:08
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий вчера в 02:08
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM 01 июня в 13:03
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Общество
Врач отметил снижение активности коронавируса
Коронавирус нового типа начинает терять свою активность. Об этом сообщил главный врач миланской клиники Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо.
Народные новости 01 июня в 07:55
Биатлон
Правление СБР предъявило обвинения Драчеву
Президент СБР систематически и последовательно не выполняет решений Правления союза, в том числе и те, которые он лично принимал и поддерживал при голосовании вместе с другими членами правления СБР.
Спорт день за днем вчера в 08:19
Экономика
В Совете Федерации предложили провести кредитную амнистию
В Совете Федерации предложили провести кредитную амнистию. С заявлением выступил сенатор Владимир Кравченко.
Piter.tv вчера в 09:54
Экономика
Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов
Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса.
Известия вчера в 19:40
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» передал Минобороны партию модернизированных гаубиц
Во вторник пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) сообщила о поставке Министерству обороны РФ первой партии модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19М1 «Мста-С».
Военное дело вчера в 09:35
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс вчера в 08:49
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Общество
Решение якутского суда о госпитализации шамана-воина Габышева обжалуют
Решение Якутского городского суда о принудительной госпитализации шамана-воина Александра Габышева в психоневрологическом диспансере будет обжаловано.
Московский Комсомолец 01:44
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
Россию в 2020 – 2021 годах могут покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
Политика
Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет
Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть.
Газета.Ru 01 июня в 10:02
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor вчера в 09:06
Общество
В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса
В правительстве отметили, что это результат больших усилий на протяжении многих месяцев В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 15:20