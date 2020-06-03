Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
Читать в источнике
Оценить242
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Показать все источники
Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
КП - Беларусьвчера в 03:25
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Политика
Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 09:40
Происшествия
В Пермском крае скончались два медика, инфицированных коронавирусом
26 жителей Пермского края скончались от COVID-19, в 37 случаях причиной смерти стал не коронавирус, но умершие были инфицированны.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 13:32
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 08:54
Происшествия
Сотрудников ФСВТС и Минпромторга заподозрили во взятке в 2 млн рублей
Замглавы управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), начальник отдела Минпромторга и гендиректор ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) подозреваются во взятке в размере 2 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:23
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
Шоу-бизнес
Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом
RuNews24.ru 02:24
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает Reuters.
Газета.Ru 13:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины.
ТАСС 13:33
Происшествия
В Москве задержали главу Российской венчурной компании
Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка.
РБК 12:44
Общество
Серверы GTA Online и Red Dead Online временно отключат из-за событий в США
Вашингтон, 4 июня 2020, 20:58 — REGNUM Разработчики Grand Theft Auto Online и Red Dead Online временно отключат серверы игр, чтобы почтить память Джорджа Флойда — чернокожего мужчины, чья смерть от рук полицейских стала причиной расовых беспорядков в США.
REGNUM 13:58
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
Хоккей
Определился тренерский штаб Брагина в сборной России
Ранее определились помощники специалиста в петербургском клубе.
Нева Спорт 12:41
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi могут появиться на рынке раньше новых консолей
Новые видеокарты компании AMD в составе линейки Big Navi станут первым продуктом на базе архитектуры RDNA 2. Продажи планируют запустить в конце 2020 года, заявил финансовый директор корпорации Девиндер Кумар.
NewInform 08:10
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Гаджеты
«Умные» телевизоры от Hyundai с «Яндексом» приехали в Россию
Продажи умных телевизоров корейского производителя Hyundai с установленной платформой Яндекс начнут продавать в России.
iReactor 11:26
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
Игры
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру вчера в 13:22
Общество
В Госдуме потребовали отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил отстранить руководство «Норникеля» на время расследования аварии в Норильске.
Компания 08:15
Футбол
Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов
Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
Радио Зенит 04:15
Общество
Единой вакцины от коронавируса не будет, рассказала Анна Попова
Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп, - заявила Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".
Комсомольская правда 06:31
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Происшествия
В Липецке чиновник арестован за взятку в размере 2,6 млн рублей
Расследование уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", продолжается.
Российская газета 08:35