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Цена нефти Brent превысила $46 за баррель

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,04%, до $46,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:07 мск.В источнике
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Взгляд.ру

Цены на нефть колеблются на фоне урагана «Лаура»

Взгляд.ру01:24
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Деловое.ТВвчера в 03:44
ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на фоне урагана «Лаура» и статистики по запасам в США

ПРАЙМ01:25
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 26 августа

Право.рувчера в 05:10
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:11
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.04%

АК&Мвчера в 05:15
ИА Красная Весна

Цены на нефть растут на фоне ураганов в Мексиканском заливе

ИА Красная Весна25 августа в 09:26

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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