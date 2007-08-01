Энергетика
ТАССЦена нефти марки Brent превысила $23
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 12,51% к уровню закрытия предыдущих торгов и в моменте достигала отметки $23,02 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:35 мск.
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