Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 12,51% к уровню закрытия предыдущих торгов и в моменте достигала отметки $23,02 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:35 мск.

Политика Мишустин будет госпитализирован Глава российского правительства Михаил Мишустин, у которого подтвержден коронавирус нового типа, будет находиться в одном из медучреждений под наблюдением врачей, заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. 3,4K

Технологии В NASA разработали новую модель аппаратов ИВЛ Принципиально новую модель аппаратов ИВЛ разработали инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии.

Футбол Клубы АПЛ приняли решение доиграть сезон на нейтральных полях Как и сообщалось ранее, нынешний сезон АПЛ планируется доиграть на нейтральных полях. Рестарт первенства запланирован на 12 июня.

Шоу-бизнес Андрей Макаревич женился в четвертый раз Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат. 29

Общество Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. 1K

Общество Москва вдвое увеличила выявляемость коронавируса Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина. 551

Общество В Испании задержали бывшего депутата Госдумы Гражданская гвардия Испании задержала бывшего депутата Госдумы России, который находился в международном розыске, сообщает ведомство. 339

Авто Первые изображения удлиненной Lada Niva появились в Сети Одним из способов увеличения багажного отделения Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 138

Футбол Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.

Здоровье В США разрешили использовать препарат от Эболы для лечения COVID-19 Решение использовать ремдесивир было принято после того, как американская фармацевтическая компания Gilead Sciences сообщила, что применение лекарства сокращает на 31% или на четыре дня время выздоровления госпитализированных с COVID-19 пациентов. 11

Политика Трамп предложил назначить Кейта Дейтона на должность посла на Украине Вашингтон, 2 мая 2020, 04:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представил кандидатуру генерал-лейтенанта Кейта Дейтона на должность американского посла на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

Общество Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 800

Общество Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты. 23

Общество Маск объявил о распродаже имущества Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla. 224

Экономика Tesla фиксирует прибыль вопреки влиянию коронавируса Отчет Tesla о прибыльном квартале появился всего через день после того, как конкурирующая Ford Motor сообщила об убытках за I квартал в размере $2 миллиардов и прогнозировала убытки еще на $5 миллиардов в текущем квартале, в связи с тем что пандемия коронавируса уничтожила спрос.