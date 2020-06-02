Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
Завадский — РБК: «С иностранным акционером „Смешарики“ не станут другими»
При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
РБК 00:00
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru 01 июня в 07:57
Общество
В Госдуму внесут законопроект о выплатах домохозяйкам
В понедельник в Госдуму внесут законопроект о выплатах пособий гражданам, занимающимся ведением домашнего хозяйства, которым необходима поддержка.
Будущее России. Национальные проекты 01 июня в 03:05
Наука
Исследования самарских ученых помогут снизить стоимость авиатоплива
Ученые Самарского университета совместно с коллегами из Лундского университета (Швеция) предложили использовать в качестве авиационного топлива смеси керосина и этанола, получаемого из возобновляемых источников.
Самара-ГИС вчера в 05:29
Армия и оружие
Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов
Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 00:32
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии перехватили российский Ил-20 над Балтикой
RuNews24.ru вчера в 19:48
Происшествия
Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест
Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Здоровье
Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице
Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Армия и оружие
Израиль заявил о бесполезности российских Су-35
В Иерусалиме негативно отреагировали на сообщение о покупке Египтом у России партии истребителей Су-35.
ГЛАС.RU вчера в 04:25
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru вчера в 13:50
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Происшествия
Протестующие в США осадили Белый дом
Толпы протестующих в Вашингтоне собрались под Белым домом, несмотря на введенный в городе комендантский час, среди призывов все чаще слышны требования об отставке президента США Дональда Трампа.
Экспресс газета вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Виктория Боня заявила подписчикам, что не стыдится своего лишнего веса
Боня показала подписчикам в Instagram свое измененное тело.
Слово и Дело вчера в 23:12
Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС 01 июня в 16:18
Здоровье
Минздрав: медпомощь в Бийском районе окажут при любых обстоятельствах
Алтайская правда вчера в 09:05
Здоровье
Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью
Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
Общество
Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева
Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети ВКонтакте назвала избирательной карательностью преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином.
Znak.com вчера в 03:41
Футбол
«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото
Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru вчера в 04:41
Происшествия
На Урале СК начал проверку смерти подозреваемого при штурме квартиры
СК России по Свердловской области организовал доследственную проверку: опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании подозреваемого, жильцы подъезда.
Российская газета вчера в 08:35
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу», что туристы отказываются от забронированных поездок в Сочи из-за новых правил при заселении, введенных из-за пандемии коронавируса.
Дождь вчера в 14:06
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
Россию в 2020 – 2021 годах могут покинуть около 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
Недвижимость
Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке
Одним из основных драйверов спроса стала новая программа господдержки ипотеки, объявленная президентом Владимиром Путиным в конце апреля.
РБК 00:30
Авто
Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции
Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
Автоновости дня вчера в 02:55
Происшествия
Медведица попала под поезд в Чунском районе
Медведица, которая шла с тремя медвежатами вдоль железнодорожных путей, попала под поезд в районе поселка Таргиз Чунского района.
Weacom.ru вчера в 23:39
Политика
В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая
Американские производители ванадия утверждают, что промышленная политика Китая и России «искажает рынок», а импорт ванадия из этих стран представляет угрозу национальной безопасности США, так как ванадий используется в стратегических отраслях, в частности в авиастроении.
REGNUM вчера в 14:17