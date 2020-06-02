Энергетика
RT на русскомЦена нефти марки Brent превысила $40 за баррель
По состоянию на 03:59 мск, стоимость барреля нефти марки Brent составила $40,07. В то время как цена июльских фьючерсов нефти марки WTI увеличилась примерно на 1,5% и составила $37,49 за баррель.
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Футбол
«Зенит» выплатил руководству клуба 347,2 млн рублей в 2019 году
В 2018 году «Зенит» выплатил основному управленческому персоналу 215,3 млн рублей.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Авто
BMW официально представила новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня 13:48
Авто
Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы
Как только все автомобили будут распроданы, модель окончательно уйдет с рынка.
Автоновости дня 12:45
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Происшествия
Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ уволены
Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России уволены из спецслужб, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
ТАСС 14:34
Футбол
Вердер - Айнтрахт: прогноз Виталия Павлова 1 июня 2020
Пока есть время, решил дать прогнозы аж на 3 июня, то есть послезавтра.
Ставка TV вчера в 11:39
Космос
«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»
Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».
Взгляд.ру 13:50
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
Киберспорт
Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»
В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru 06:32
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Происшествия
Подтверждена причина смерти чернокожего мужчины в США
В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста.
Lenta.ru 21:47
Футбол
«Зенит» начал тренировки в группах с соблюдением дистанции
«Зенит» возобновил тренировочный процесс в группах.
Sports.ru 13:19
Космос
Новости Китая, утро: новые ракеты и странные угрозы Вашингтона
«Чанчжэн-11» до сих пор являлась единственной твердотопливной ракетой-носителем среди всех «Великих походов», так переводится название самой широкой и популярной линейки китайских ракет.
ЭКД вчера в 00:18
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Группа экспертов обратилась с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских работников, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Происшествия
Акция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией.
Известия 17:34
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
Замыкает рейтинг необычный Chrysler PT Cruiser 2001 года выпуска с 2,4-литровым бензиновым мотором.
32CARS.ru 31 мая в 03:44
Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Китайский автогигант Haval опубликовал официальные фотографии, по которым можно рассмотреть предстоящую новинку.
Faktom 15:40
Армия и оружие
Турция обманула РФ и атаковала сирийских военных
Discover24 вчера в 02:59
Авто
Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей
Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
Движок 09:04
Культура
Музей космонавтики стал обладателем Гран-при фестиваля «Интермузей»
Обладателем Гран-при «Интермузея» стал московский Музей космонавтики.
Inc-news.ru 31 мая в 16:51
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Политика
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12
Общество
Мантуров оценил объём заказов на автомобили Aurus
RT на русском 20:32