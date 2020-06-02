Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки Brent превысила $40 за баррель

По состоянию на 03:59 мск, стоимость барреля нефти марки Brent составила $40,07. В то время как цена июльских фьючерсов нефти марки WTI увеличилась примерно на 1,5% и составила $37,49 за баррель.
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Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

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Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

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Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $39 за баррель

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Названо число погибших за время беспорядков в США

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Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
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Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
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Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы

Как только все автомобили будут распроданы, модель окончательно уйдет с рынка.
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К Земле подлетает потенциально опасный астероид

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Происшествия

Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ уволены

Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России уволены из спецслужб, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
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Вердер - Айнтрахт: прогноз Виталия Павлова 1 июня 2020

Пока есть время, решил дать прогнозы аж на 3 июня, то есть послезавтра.
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Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».
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В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час

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Армия и оружие

Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео

В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
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Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»

В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
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Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Подтверждена причина смерти чернокожего мужчины в США

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста.
Lenta.ru 21:47
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«Зенит» возобновил тренировочный процесс в группах.
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Новости Китая, утро: новые ракеты и странные угрозы Вашингтона

«Чанчжэн-11» до сих пор являлась единственной твердотопливной ракетой-носителем среди всех «Великих походов», так переводится название самой широкой и популярной линейки китайских ракет.
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Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

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Замыкает рейтинг необычный Chrysler PT Cruiser 2001 года выпуска с 2,4-литровым бензиновым мотором.
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Армия и оружие

Турция обманула РФ и атаковала сирийских военных

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Музей космонавтики стал обладателем Гран-при фестиваля «Интермузей»

Обладателем Гран-при «Интермузея» стал московский Музей космонавтики.
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Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами

Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
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Турция заказала у России оружия на миллиард долларов

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