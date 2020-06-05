Энергетика
RT на русскомЦена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.ТАСС05:00
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Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
Политика
США готовятся представить новые санкции против «Северного потока-2»
В конце мая посол США в Германии Ричард Гренелл анонсировал введение новых санкций против «Северного потока - 2». По словам Гренелла, новые ограничительные меры могут быть направлены на то, чтобы помешать ввести газопровод в строй.
Аргументы и Факты 03 июня в 15:02
Общество
В больнице Бурятии пациентам запретили ходить в туалет
В Бурятии пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ, в которой лечатся пациенты с коронавирусом, запретили ходить в туалет и предложили использовать ведра.
URA.Ru 05:32
Космос
«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
РИА Новости 08:46
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Происшествия
Следствие попросило отправить главу РВК Повалко под домашний арест
Следствие попросило арестовать генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, сообщил адвокат Георгий Антонов, заявление которого РБК предоставили в пресс-службе РВК.
РБК 07:50
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Здоровье
Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках
Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
iReactor вчера в 09:04
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 03 июня в 01:00
Происшествия
В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину
Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
Гаджеты
В сети появился первый 3D-макет iPhone 13
Если взглянуть на 3D-макет iPhone 12 и iPhone 13, то можно заметить несколько очевидных различий.
МИТ 04:07
Экономика
ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса
Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Интерфакс 08:55
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру
Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
Газета.Ru 06:54
Армия и оружие
В США составили список экстремальных подлодок России
В целом же, отмечает эксперт, если Россия продолжает строить небольшие и сравнительно дешевые неатомные субмарины с крылатыми ракетами, то США реализуют масштабные проекты, которые нередко являются неоправданно дорогими и малоэффективными.
Вечерний курьер вчера в 06:56
Политика
Половина украинцев верит, что Киев в будущем победит Москву
Согласно опубликованным результатам, 50,5% респондентов уверены, что в будущем Украина победит Россию.
RuNews24.ru 09:31
Происшествия
Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление
Взгляд.ру 03 июня в 17:10
Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
Экономика
Эксперты: роль ВЭБа как института развития возрастает в период кризиса
Роль ВЭБа как института развития всегда возрастает в периоды кризисов, а эффективное партнёрство с коммерческими банками позволяет довести помощь бизнесу максимально оперативно и с широким охватом.
ПРАЙМ вчера в 11:07
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
Футбол
Опубликовано расписание матчей чемпионата Англии до 2 июля
Английская премьер-лига (АПЛ) представила расписание матчей до 2 июля. Календарь опубликован на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 09:07