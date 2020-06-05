Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.
ТАСС05:00

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Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

RT на русском05:09

Цена нефти Brent превысила $42 в ожидании встречи ОПЕК+

РБК08:48

Цена нефти Brent поднялась выше $41

News.ru06:00

Цена нефти Brent на бирже в Лондоне превысила $42 впервые с 6 марта

ТАСС08:42

Цены на нефть подскочили

Lenta.ru01:43

Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

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Новости кризиса 5 июня: россияне будут экономить на всем, ОПЕК проведет новую встречу

URA.Ru00:00
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости 05:44
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Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Политика

США готовятся представить новые санкции против «Северного потока-2»

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Общество

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В Бурятии пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ, в которой лечатся пациенты с коронавирусом, запретили ходить в туалет и предложили использовать ведра.
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Космос

«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

РИА Новости 08:46
Кино

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Общество

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Газета.Ru 07:47
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Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

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Происшествия

Следствие попросило отправить главу РВК Повалко под домашний арест

Следствие попросило арестовать генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, сообщил адвокат Георгий Антонов, заявление которого РБК предоставили в пресс-службе РВК.
РБК 07:50
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Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Здоровье

Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках

Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
iReactor вчера в 09:04
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Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 03 июня в 01:00
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Происшествия

В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину

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В сети появился первый 3D-макет iPhone 13

Если взглянуть на 3D-макет iPhone 12 и iPhone 13, то можно заметить несколько очевидных различий.
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру

Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
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Армия и оружие

В США составили список экстремальных подлодок России

В целом же, отмечает эксперт, если Россия продолжает строить небольшие и сравнительно дешевые неатомные субмарины с крылатыми ракетами, то США реализуют масштабные проекты, которые нередко являются неоправданно дорогими и малоэффективными.
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Политика

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Происшествия

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В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками

В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
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Эксперты: роль ВЭБа как института развития возрастает в период кризиса

Роль ВЭБа как института развития всегда возрастает в периоды кризисов, а эффективное партнёрство с коммерческими банками позволяет довести помощь бизнесу максимально оперативно и с широким охватом.
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Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
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Опубликовано расписание матчей чемпионата Англии до 2 июля

Английская премьер-лига (АПЛ) представила расписание матчей до 2 июля. Календарь опубликован на официальном сайте турнира.
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