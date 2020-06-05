Энергетика

Вести ФМВести ФМЦена на нефть Brent поднялась выше $41 за баррель

Мировые цены на нефть поднимаются на новостях о проведении встречи ОПЕК+. Фьючерсы на смесь Brent торгуются выше$ 41 за баррель, за бочку WTI дают больше $38.
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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

RT на русском05 июня в 13:50

Нефть продолжает дорожать на 5% на новостях вокруг ОПЕК+

ПРАЙМ05 июня в 13:17

Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Коммерсантъ05 июня в 01:20

Цена нефти Brent превысила $42 в ожидании встречи ОПЕК+

РБК05 июня в 08:48

Нефть Brent поднялась выше $42 впервые за три месяца

News.ru05 июня в 09:39

Россия и Саудовская Аравия разогнали цены на нефть

Lenta.ru05 июня в 06:30

Цена Brent превысила $42 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС05 июня в 09:01
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

Lenta.ru 06 июня в 17:08
256
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
19
Общество

КНР подозревают в сокрытии данных о начале эпидемии коронавируса

Независимая медиагруппа Caixin провела расследование, по результатам которого пришла к выводу, что власти КНР намерено скрывали первые вспышки коронавируса в своей стране.
Live24 вчера в 01:59
65
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
832
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
903
Общество

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Общество

Британия ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну

Правительство Великобритании обязало всех прибывающих в страну с 8 июня отправляться на самостоятельный двухнедельный карантин по месту проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Соединенного Королевства.
Газета.Ru вчера в 19:14
1
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге

Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Ferrari и Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 16:43
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Энергетика

Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть

В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.
БИЗНЕС Online 01:53
3
Общество

В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины

Власти Новосибирской области в рамках смягчения ограничительных мер по коронавирусу с понедельника разрешают возобновить работу непродовольственных магазинов с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 00:23
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Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Рост мировых цены на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
2
Единоборства

Конор Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Напомним, ранее Макгрегор уже дважды объявлял о завершении карьеры в апреле 2016-го и в марте 2019-го.
Матч ТВ вчера в 08:46
1
Общество

В России колледжи продлили срок приёма документов

Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте.
Газета Республика Башкортостан вчера в 10:30
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Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
40
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
54
Общество

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
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Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 63 человека

По информации оперштаба на субботу, 6 июня в Алтайском крае еще у 63 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 06 июня в 03:38
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Происшествия

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости вчера в 19:07
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Происшествия

Пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика в Парголово

Пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика, который пришел на детскую площадку, чтобы покачаться на качелях.
Piter.tv 00:05
2
Общество

24 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии лабораторно подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 01:08
67
Общество

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Аномальная погода продлится до 10 июня. Гидрометцентр России накануне сообщил, что в выходные ожидаются гроза и сильный ветер.
Москва 24 06 июня в 12:38
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Футбол

Игрок «Челси» Педро может перейти в «Рому»

Игрок английского "Челси" Педро Родригес может перейти в итальянскую "Рому", сообщает Corriere dello Sport.
Газета.Ru вчера в 14:40
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
376
Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве

РИАМО 01:14
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Шоу-бизнес

Дублер Киану Ривза поделился впечатлениями о работе с актером

Деловое.ТВ вчера в 02:22
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Как работают Яндекс.Новости?
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