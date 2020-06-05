Энергетика
RT на русскомЦена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.ТАСС05:00
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Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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Умерла журналистка Юлия Норкина
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Газета.Ru 05:22
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Недорогой медицинский препарат для желудка избавил больных пациентов от коронавируса.
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Экономика
Кемеровские потребители меньше всего пострадали от коронавируса
Столица Кузбасса стала первым российским городом, в котором активность потребителей почти вернулась на докризисный уровень.
Сибдепо 10:52
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Общество
Депутат Госдумы Ионин заразился коронавирусом
РИА Новости 08:44
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Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США
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В GOG.com раздают Total Annihilation с дополнениями
Стратегию в реальном времени Total Annihilation, завоевавшую почти 60 наград, и два дополнения к ней можно забрать бесплатно.
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Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
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Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
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Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии
«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.
RT на русском 08:36
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Шоу-бизнес
В Москве выставили на продажу квартиру рыжего из «Иванушек»
Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту.
Lenta.ru 03:57
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Футбол
Опубликовано расписание матчей чемпионата Англии до 2 июля
Английская премьер-лига (АПЛ) представила расписание матчей до 2 июля. Календарь опубликован на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 09:07
Политика
Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения
Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 11:08
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Здоровье
ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от алкоголя и курения летом
Для предотвращения риска заболеваемости и смертности россиянам рекомендуется отказаться от алкоголя и курения табака в летний период и компенсировать отсутствие физической активности и нездоровое питание.
Lenta.ru 09:59
Политика
Почти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола
Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
Lenta.ru 08:27
Гаджеты
Появился список смартфонов, которые получат Android 11
Про новую версию операционной систему для смартфонов известно пока не очень много, но источнику удалось узнать, какие аппараты первыми получат Android 11.
Astera 02:02
Общество
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
В ситуации с коронавирусом в России наступил перелом, рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Российская газета 10:59
Политика
В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»
Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль 09:48
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Авто
Эксперты назвали 5 кроссоверов с самыми выносливыми и не ломающимися вариаторами
Эксперты изучили авторынок и назвали 5 кроссоверов, отличающихся самыми выносливыми и не ломающимися вариаторами.
Дни24 10:52
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
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Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
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Армия и оружие
Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
Северный флот приступил к слежению за фрегатом ВМС Франции, который 5 июня зашёл в акваторию Баренцева моря.
RT на русском 10:31