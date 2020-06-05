Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.
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Цена нефти Brent превысила 42 доллара за баррель впервые с марта

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Политика

Раскрыты детали новых санкций США против «Северного потока — 2»

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Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
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Суд отправил под домашний арест гендиректора РВК Повалко

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора "Российской венчурной компании" Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
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Космос

О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 вчера в 02:16
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В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
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Вечером 5 июня куряне смогут наблюдать Лунное затмение

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Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
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Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля

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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
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Авто

Названы все изменения обновленного Lada Largus

Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
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Еще один мощный эксклюзив PlayStation может выйти на ПК

Сообщается, что новая версия будет не обычным портом, а полноценным ремастером, а также станет доступна на PlayStation 5.
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Троицкая родительская суббота: за кого и как можно молиться

В народе считается, что Троицкая суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц.
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Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
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Саратовским педагогам и врачам повысили зарплату с 1 июня

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Недорогой медицинский препарат для желудка избавил больных пациентов от коронавируса.
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Стал известен ущерб от экологической катастрофы в Красноярском крае

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Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

О проведении Парада Победы на Красной площади 24 июня ранее объявил президент Владимир Путин.
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Авто

Новый Volkswagen Arteon показали на тизере

Volkswagen готовит к дебюту четырёхдверное купе Arteon нового поколения. Накануне производитель опубликовал первые тизеры новинки.
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В Воронежской области растет число больных коронавирусом пенсионеров

В Воронежской области зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пожилых граждан.
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
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Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
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Роструд: В июне россиян ждут две коротких недели

В июне россиян ждут две укороченные рабочие недели, напоминает Роструд.
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Минздрав заявил о переломе ситуации с коронавирусом в России

Ситуацию с корнавирусной инфекцией в России удалось переломить, однако нельзя считать, что борьба с заболеванием завершена, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин во время круглого стола о возвращении медицинских организаций в режим плановой работы, передает "РИА Новости".
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Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости

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Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза

Автоновости дня 03 июня в 07:21
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Происшествия

В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку

Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
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