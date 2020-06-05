Энергетика
RT на русскомЦена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.ТАСС05:00
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Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
Украинская воспитательница задушила ребенка в яслях подушкой
Московский Комсомолец 07:36
Авто
Volkswagen назвал российские цены на Arteon
Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Volkswagen Arteon.
Автоновости дня вчера в 06:14
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Политика
В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии
Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
Политика
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Политика
Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения
Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 11:08
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД
Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
Общество
Суд отправил брянского блогера Коломейцева в колонию
Суд вынес решение по делу Коломейцева. Он будет отбывать срок в колонии поселения. Вынесен приговор в отношении Александра Коломейцева.
Труд (Клинцовский район) 10:00
Общество
Собянин: Масочный режим может продлиться в Москве до осени
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.
РИАМО вчера в 02:10
Общество
Радаев заявил о «потере контроля» руководством «СГЭТ»
Ранее сотрудники «СГЭТ» заявили, что намерены создать новый профсоюз и начать итальянскую забастовку из-за низких зарплат и политики руководства.
FreeNews-Volga 11:27
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
Евгений Куйвашев продлит карантин как минимум на неделю. Доказательства
Количество вновь выявленных заболевших в Свердловской области не даст губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву начать снимать ограничения.
66.ru 04:10
Общество
Саратовским педагогам и врачам повысили зарплату с 1 июня
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление "О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений области".
Взгляд-инфо 09:05
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:01 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 07:24
Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец 09:51
Шоу-бизнес
Запрещенный кадр с похорон Юлии Началовой попал в Сеть
PR-директор скончавшейся весной прошлого года певицы Юлии Началовой Анна Исаева выложила в Instagram кадр с похорон, где запрещалось вести фото- и видеосъемку.
Народные новости вчера в 08:23
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Футбол
Тимо Вернер может перейти в «Челси»
Помимо футболиста "лис", в шорт-лист вошли проводящий отличный сезон полузащитник "Байера" Кай Хаверц, не менее яркий вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, форвард "Лиона" Мусса Дембеле и, наконец, один из самых желанных игроков для европейских топ-клубов, звездный нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.
Газета.Ru 02:06
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Футбол
Роналду стал первым долларовым футболистом-миллиардером
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером.
Бомбардир.ру 05:52
Здоровье
В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник
Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
Общество
Депутат Госдумы Ионин заболел коронавирусом
Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
Известия 10:10
Футбол
Погребняк ответил Алиеву, называвшему коронавирус фейком
Нападающий «Урала» Павел Погребняк ответил бывшему футболисту сборной Украины Александру Алиеву.
Евро-футбол.ру 09:29
Политика
ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля
Европейский союз приступит к поэтапному снятию ограничений на необязательные поездки в третьи страны в начале июля, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон по итогам видеоконференции с участием министров внутренних дел государств ЕС.
ПРАЙМ 07:43