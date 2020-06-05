Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.

с чего всё началось

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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