Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.
ТАСС05:00

Подробнее о событии

Экономист прокомментировал рост цен на нефть марки Brent

RT на русском06:29

Цены на нефть Brent превысили $41 за баррель впервые с 6 марта

РБК05:22

Цена нефти марки Brent поднялась выше $40 за баррель

Дни2403 июня в 03:04

Новости кризиса 5 июня: россияне будут экономить на всем, ОПЕК проведет новую встречу

URA.Ru00:00

Русские снова провернули многоходовочку: «История с выходом из сделки ОПЕК - не глупость»

Царьград03 июня в 03:20

Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания встречи в рамках ОПЕК+

Эхо Москвы03:01

Цена нефти Brent поднялась выше 40 долларов за баррель

Городовой03 июня в 01:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Происшествия

Почему дизельное топливо затопило Арктику

Ведомости вчера в 16:13
22
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
3
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Общество

ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

Эпидемия коронавируса COVID-19 в России достигла плато, но при планировании массовых мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Коммерсантъ 06:53
Политика

Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске

Силовое давление на бизнес в России недопустимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:05
Футбол

Автобус с игроками «Бенфики» закидали камнями

После матча 26 тура чемпионата Португалии по футболу с "Тонделой" (0:0) автобус с игроками по дороге со стадиона подвергся нападению со стороны неизвестных — его закидали камнями.
Piter.tv 03:26
Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
61
Политика

В Кремле отметили последствия пандемии для граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле четко фиксируют последствия пандемической ситуации для экономики и граждан России.
Газета.Ru 06:47
Авто

«Яндекс» представил беспилотные автомобили нового поколения

Известия 02 июня в 10:34
204
Политика

В Екатеринбург приедет Владимир Путин

Осенью 2020 года глава Российской Федерации Владимир Путин проведёт в Екатеринбурге заседание президентского Совета по развитию физкультуры и спорта.
Уральский меридиан 06:33
Авто

Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe 05:32
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
315
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
36
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
132
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,2K
Общество

Мосгорсуд сократил арест Азару на пять суток

Мосгорсуд сократил срок административного ареста журналисту и муниципальному депутату Илье Азару с 15 суток до десяти.
Интерфакс 07:01
Кино

Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»

News.ru вчера в 08:37
49
Хоккей

Брагин возглавил сборную России по хоккею

RT на русском 02:24
Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
220
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
2,6K
Игры

PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения

Megaobzor.com 00:43
Шоу-бизнес

Опубликован запрещенный кадр с похорон Юлии Началовой

Анна Исаева поделилась с подписчиками редким кадром, который был сделан в день похорон Юлии Началовой 21 марта 2019 года.
Слово и Дело вчера в 08:21
Здоровье

Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru 06:53
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с градом и сильном ветре

Известия вчера в 10:06
12
Общество

Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online

Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США.
КМВ Новости вчера в 14:14
21
Происшествия

Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 1990-х «Довгань»

В Москве заочно арестовали создателя популярного в 1990-х бренда «Довгань» Германа Лиллевяли.
РБК 05:35
85
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
74
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
17
Шоу-бизнес

Пригожин назвал трусом высмеявшего его Охлобыстина

URA.Ru вчера в 04:44
86
Общество

В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом

Самара, 4 июня 2020, 12:39 — REGNUM Еще 63 носителя коронавируса выявили в Самарской области за сутки.
REGNUM вчера в 05:39
301
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное