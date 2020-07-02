Энергетика
RT на русскомЦена нефти марки Brent превысила $43 за баррель
Цена нефти марки Brent превысила $43 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что на 21:25 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне достигла $43,12 за баррель.
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Общество
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
«Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 16:18
Происшествия
Движение по Тверской улице в Москве частично восстановили после пожара
В Москве движение транспорта на Тверской улице, где произошел пожар в доме номер 24, восстановлено в строну центра.
Известия 11:53
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Общество
Где в Петербурге голосовали против поправок в Конституцию
Изучив опубликованные в системе "ГАС-Выборы" данные, издание "Фонтанка" сообщило, на каких участках в городе большинство проголосовало против поправок в Конституцию.
Питерские заметки 13:37
Здоровье
В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.
РИА Новости 16:45
Общество
Саратов отметил салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»
Салютом отметили в Саратове присвоение городу почетного звания «Город трудовой доблести».
Известия 15:39
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Футбол
Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR
Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
Происшествия
Под Самарой 1640 человек эвакуируют из-за повреждения газопровода
Более 1,6 тысячи жителей поселка в Самарской области эвакуируют из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 17:42
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Общество
Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест
В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест.
Форпост Северо-Запад 07:08
Футбол
Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит»
Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 5 июля.
BetOn 17:41
Здоровье
Врач сообщил о полезных свойствах крапивы
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на радио Sputnik, в составе растения содержится большое количество биоактивных веществ, в числе которых флавоноиды, витамины B9 и С. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказала, что крапива очень полезна для налаживания обмена веществ и может стимулировать иммунитет и регенерацию клеток организма.
ToDay News Ufa 03:58
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Шоу-бизнес
Влад Соколовский не считает измены причиной развода с Дакотой
Поп-исполнитель Влад Соколовский в одном из своих интервью признался, что не считает измены причиной своего расставания с Ритой Дакотой.
Территория новостей 10:18
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Общество
Израиль возвращает ограничения из-за роста случаев коронавируса
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что власти возвращают некоторые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.
Коммерсантъ 17:29
Общество
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Российский певец Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял музыкальный клип на новую песню.
Evo-rus.com 15:40
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом
Компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма «Сборщик налогов» (The Tax Collector).
News.ru 05:51
Авто
INEOS представил внедорожник Grenadier
Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала дизайн новой модели Grenadier.
Коммерсантъ 05:37
Здоровье
Казахстан первым в СНГ восстанавливает карантинные ограничения
"Глухой сезон" в Казахстане Казахстан стал первой страной СНГ, вынужденной вернуться к противовирусным ограничениям.
РБК 11:54