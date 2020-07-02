Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.
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Brent поднялась выше $43 за баррель

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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
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Общество

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

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Общество

Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля

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За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек

По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
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В Кремле назвали результаты голосования по Конституции триумфом

Песков предположил, что тематика объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа могла повлиять на голосование против поправок в Конституцию в НАО.
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В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
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В мэрию Москвы подали заявку на митинг против признания итогов голосования по Конституции

Организаторы кампании "Нет!" подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против признания итогов голосования по поправкам к Конституции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе движения "Открытая Россия", запустившего кампанию.
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На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
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Турция потребовала от Франции извинений за инцидент в Средиземном море

Анкара ждет от Парижа извинений за инцидент между турецкими и французскими военными кораблями в Средиземном море, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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В матче первого круга «Ливерпуль» отпраздновал победу над «горожанами» со счетом 3:1.«Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирного зачета чемпионата Англии, записав в свой актив 63 очка.
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Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

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В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
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