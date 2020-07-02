Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.
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Гаджеты
LG выпустит смартфон-свиток в 2021 году
Машины и Механизмы 08:21
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 10:28
Здоровье
В Троицкой ЦРБ возобновили плановый прием
В некоторых районных и городских поликлиниках Алтайского края возобновили плановый прием. Не стала исключением ЦРБ в селе Троицком.
Алтайская правда вчера в 20:20
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Общество
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.
ТАСС 09:28
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек
По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
Kursk.com 04:14
Политика
В Кремле назвали результаты голосования по Конституции триумфом
Песков предположил, что тематика объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа могла повлиять на голосование против поправок в Конституцию в НАО.
Говорит Москва 06:20
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Политика
В мэрию Москвы подали заявку на митинг против признания итогов голосования по Конституции
Организаторы кампании "Нет!" подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против признания итогов голосования по поправкам к Конституции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе движения "Открытая Россия", запустившего кампанию.
Интерфакс 12:37
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
Армия и оружие
Турция потребовала от Франции извинений за инцидент в Средиземном море
Анкара ждет от Парижа извинений за инцидент между турецкими и французскими военными кораблями в Средиземном море, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Взгляд.ру 08:38
Футбол
Манчестер Сити — Ливерпуль 0:0 (1-й тайм)
В матче первого круга «Ливерпуль» отпраздновал победу над «горожанами» со счетом 3:1.«Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирного зачета чемпионата Англии, записав в свой актив 63 очка.
Vprognoze.ru 14:51
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05
Общество
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском 13:54
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
Чемпионат 14:54
Гаджеты
Xiaomi презентовала 65-дюймовый OLED-телевизор за $1840
Как сообщает ToDay News Ufa, продажи первого 65-дюймового OLED-телевизора стартуют 3 июля. Уже известна цена – 1840 долларов.
ToDay News Ufa 09:47
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), "Национальный корпус", и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь.
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Evo-rus.com 09:08
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07