Цена нефти марки Brent превысила $55 за баррель впервые с 25 февраля прошлого года
Например, цена марки нефти Brent в пятницу, 8 января, в результате прошедших торгов на Лондонской бирже ICE превысила сумму $55 за баррель впервые с 25 февраля прошлого 2020 года.В источнике
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