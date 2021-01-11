В ГД внесли проект о дополнительной индексации пенсий в течение года

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.