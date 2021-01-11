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SM News
SM News

Цена нефти марки Brent превысила $55 за баррель впервые с 25 февраля прошлого года

Например, цена марки нефти Brent в пятницу, 8 января, в результате прошедших торгов на Лондонской бирже ICE превысила сумму $55 за баррель впервые с 25 февраля прошлого 2020 года.В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском11 января в 00:05
Росбалт

Котировки Brent и WTI продолжают опускаться

Росбалт11 января в 07:21
ПРАЙМ

Нефть продолжает дешеветь на укреплении доллара и рисках по COVID

ПРАЙМ11 января в 06:25
News.ru

Нефть марки Brent подешевела до $55,44 за баррель

News.ru11 января в 02:01
OilCapital.ru

Цены на нефть стабильны, но остаются под давлением из-за растущего числа зараженных COVID-19

OilCapital.ruвчера в 03:25
Курьер. Среда. Бердск

Добыча нефти будет рентабельной даже при цене $15 за баррель в России, завил эксперт

Курьер. Среда. Бердск10 января в 23:00
ФАН

Финансовый аналитик: нефть будет дорожать, а рубль — дешеветь

ФАН10 января в 08:35

Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль «Адлер» в Средиземном море

Согласно официальному сообщению ЕС, накануне днём группа спецназовцев ВМС Греции, находясь в водах Средиземного моря, демонстративно высадилась на российский грузовой корабль «Адлер», устроив его проверку на предмет нахождения на борту военного груза.
Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль «Адлер» в Средиземном море
Avia.pro20:18

Ирвингу грозит штраф в 460 тысяч долларов за каждую пропущенную игру НБА

Баскетболист "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг может быть оштрафован на 460 тысяч долларов за каждый матч, который он пропустит из-за нарушения коронавирусного протокола НБА, сообщает в Twitter журналист New York Times Марк Штейн.
РИА Новостивчера в 14:10

В ГД внесли проект о дополнительной индексации пенсий в течение года

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новостивчера в 16:08