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Цена нефти марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 10 ноября

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE
 выросла на 1,64% и достигла $85,09 за баррель.
Известия
Позднее стоимость опустилась и составляла 84,99 доллара на 20:10 по московскому времени, следует из данных сайта.
Вечерняя Москва
Добыча нефти в Штатах на прошлой неделе сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 11,7 млн б/с.
Интерфакс
По мнению аналитика «Велес Капитала» Елены Кожуховой, цены на нефть в целом по-прежнему держат курс на пики прошлого года — $86,72 за Brent и $85,41 за баррель WTI.
РБК Инвестиции

Подробнее о событии

Brent подешевела до $84,41 за баррель
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