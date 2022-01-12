Ситуация между регионами обострилась после извинений бывшего начальника управления по делам религии при главе Ингушетии Яхьи Хадзиева перед тейпом за объятия с Кадыровым на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева в начале января.
Комитет национальной безопасности Казахстана проводит дополнительные досудебные расследования в отношении экс-главы ведомства Карима Масимова об «узурпации власти и злоупотреблении служебным положением».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл новые детали уголовного дела о вооруженном нападении на школу в Казани, совершенном 11 мая 2021 года 19-летним Ильназом Галявиевым, передает РИА Новости.
Премьера второго сезона сериала «Эйфория» (Euphoria) с Зендеей («Человек-паук: Нет пути домой») в главной роли привлекла свыше 2,4 миллионов зрителей, что стало рекордом для стриминга HBO Max — об этом сообщает Deadline со ссылкой на данные самого HBO.