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Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель впервые с 27 октября

По состоянию на 21.10 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,74% — до 85,94 доллара за баррель, а ранее показатель превысил отметку в 86 долларов впервые с конца октября и достиг 86,09 доллара.
ПРАЙМ
Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 2,12%, до 83,86 доллара.
РИА Новости
Котировки нефти растут, недельный прирост стоимости может составить 5,2% и 6,4% для Brent и WTI соответственно.
РИА Новости
Повлияла на котировки и статистика из США.
РИА Новости

Подробнее о событии

Стоимость нефти марки Brent выросла до $86,05 за баррель
Banki Loansвчера в 15:17
В конце недели стоимость нефти Brent остается рядом с отметкой $85 за баррель
Finam.Ruвчера в 04:30
Стоимость Brent превысила $86 за баррель
ТАССвчера в 13:00
Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель впервые с 27 октября
ПРАЙМвчера в 13:23
Brent подорожала до $85,4 за баррель
Интерфаксвчера в 10:31
Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель
RT на русскомвчера в 13:06
Стоимость нефти марки Brent впервые с ноября превысила $85 за баррель
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