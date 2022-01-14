По состоянию на 21.10 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,74% — до 85,94 доллара за баррель, а ранее показатель превысил отметку в 86 долларов впервые с конца октября и достиг 86,09 доллара.
"Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину", - отметили дипломаты.
Ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США, что в случае срыва поставок газа из России ему практически нет альтернативы, сообщает Рейтер со ссылкой на американских чиновников и два источника в сфере промышленности.
При повторной ревакцинации рекомендуется выбирать «Спутник Лайт», но людям старше 65 лет имеет смысл ставить два компонента вакцины «Спутник V». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов прокомментировал новость о том, что старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова могут отправить в отставку перед Олимпийскими играми в Пекине из-за нарушений режима.