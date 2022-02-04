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Цена нефти марки Brent превысила $92 впервые с октября 2014 года

Urals растет вслед за эталоном Brent, который пробил отметку $91 за баррель впервые за семь лет.
ТАСС
Urals преодолела семилетние максимумы в середине февраля, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель.
ТАСС
Американская WTI (мартовский фьючерс) торговалась по $92,29 за баррель.
Нефтегазовая вертикаль
В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель.
ТАСС

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