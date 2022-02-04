КоммерсантъЦена нефти марки Brent превысила $92 впервые с октября 2014 годаUrals растет вслед за эталоном Brent, который пробил отметку $91 за баррель впервые за семь лет.ТАССUrals преодолела семилетние максимумы в середине февраля, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель.ТАССАмериканская WTI (мартовский фьючерс) торговалась по $92,29 за баррель.Нефтегазовая вертикальВ федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВКомсомольская правдаРБК ИнвестицииФАНKazanfirst.ruВечерняя МоскваВоенное обозрениеИзвестияSntat.ruForbesРоссийская газетаТК ЗвездаAnewsРосбалтИнвест-ФорсайтRT на русскомГазета.RuРЕН ТВInfinicaLife.ruDaily StormПодробнее о событииНефть дорожает на опасениях ее нехваткиКоммерсантъвчера в 14:08Нефть дорожает на 2%, цена Brent превысила $93 за баррель впервые с 6 октября 2014 годаПРАЙМвчера в 13:25Цена нефти Brent достигла $93 за баррель впервые с октября 2014 годаТАССвчера в 07:08Цена нефти Brent превысила $93 впервые с октября 2014 годаRT на русскомвчера в 10:07Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила $93 за баррельГазета.Ruвчера в 07:34Экономист Гойхман: цена нефти Brent достингет $100 за баррель и выше в 2022 годуИзвестиявчера в 07:38Цена нефти Brent превысила $93 за баррель впервые более чем за семь летВедомостивчера в 11:09Показать ещёОценить81Поделиться