Энергетика
ИнфоросЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей. По состоянию на 26 июня, они составляли 533,527 млн баррелей, передает ТАСС.
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Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию стало триумфальным референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, заявили в Кремле.
РИА Новости 06:55
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера
В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Общество
В Кузбассе разрешили отдых на пляжах
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, согласно которому разрешается отдых на пляжах и в местах у воды при соблюдении противоэпидемических требований.
РИА Новости 06:55
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил артистов в России с крепостными
Фото: Instagram prigozhin_iosif В интервью изданию «Современник» Йосиф Пригожин сравнил работу артистов в России с крепостными.
ВладТайм 03:19
Авто
В России начались продажи новой версии седана Subaru Legacy
Компания Subaru начала продажи в России седана Legacy в специальной комплектации Ultimate.
Известия 06:14
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Футбол
Три очка в кармане: Ярослав Ракицкий оценил пенальти в ворота «Зенита»
Напомним, что после победы над «Тамбовом» «Зенит» оторвался от идущего в турнирной таблице «Локомотива» на 11 очков.
Петербургский дневник 06:42
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Общество
В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
REGNUM 05:53
Футбол
«Манчестер Сити» победит «Ливерпуль» в 32 туре АПЛ
Вряд ли в предстоящем матче команда будет биться до последнего, учитывая, что главный трофей АПЛ уже завоеван.
Букмекеры.рф 04:08
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что страдает без мужа
Экс-участница «Дом-2», светская львица Виктория Боня, расставшись с предпринимателем Пьером Андюраном, стала гораздо скрытнее в вопросах личной жизни.
Gazeta.SPb вчера в 20:35
Кино
Пользователи Mail.ru выбрали лучшие фильмы о собаках
Фильм «Хатико: Самый верный друг» возглавил пятерку лучших фильмов о собаках по мнению пользователей сервиса «Кино Mail.ru», 2 июля сообщается на его странице.
ИА Красная Весна 02:25
Здоровье
Прикамье переходит на второй этап коронавирусного режима
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Ирина Брагина отметила, что специалисты ведомства проанализировали динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе и считают возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу.
REGNUM 06:17
Происшествия
Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега
В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки.
Lenta.ru 05:58
Шоу-бизнес
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
Общество
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии
В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Гаджеты
Honor представила 7-дюймовый смартфон Honor X10 Max
Honor, наконец-то, показала свой новый 7.09-дюймовый смартфон Honor X10 Max, ставший преемником модели Honor X8 Max, выпущенной ещё в 2018 году.
ITZine.ru 07:03
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
Политика
«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
В «Голосе» напомнили, что, по закону, поправки в Конституцию можно было внести без всенародного голосования.
Компания 06:41
Наука
Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев
Evo-rus.com вчера в 04:18
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Политика
Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru вчера в 10:27
Политика
Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут
Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала Милонову о зависимости Элджея и Ивлеевой
По мнению Даны, тест на наличие запрещенных веществ в крови не смогут пройти популярный рэпер Элджей, а также его возлюбленная Настя Ивлеева.
iReactor 30 июня в 10:37
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Политика
Итоговая явка на голосовании по изменению Конституции составила 67,97%
В четверг, 2 июля, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала окончательную явку на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России.
Форпост Северо-Запад 05:33
Общество
ЦИК: 70% граждан проголосовали по поправкам в Конституцию на участках
70% граждан проголосовали по поправкам в Конституцию РФ традиционным способом, а именно при посещении участка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.
Москва 24 05:50