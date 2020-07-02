Энергетика
ИнфоросЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей. По состоянию на 26 июня, они составляли 533,527 млн баррелей, передает ТАСС.
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Политика
ЦИК назвал итоги голосования после обработки 90% протоколов
Явка на голосовании составила почти 65%. Голосование по поправкам к Конституции прошло в России с 25 июня по 1 июля.
Политика Сегодня вчера в 18:37
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Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
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После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Авто
Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей
Компания Hyundai приступила к строительству под Петербургом собственного завода по производству двигателей.
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Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае
За минувшие сутки на Алтае зафиксировано 74 новых случая инфицирования КОВИД-19, а также пять смертельных исходов, два из которых случились непосредственно от коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 09:52
Политика
Поправки в конституцию одобрили почти 78% избирателей
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 54%.
BFM.ru 00:11
Здоровье
Названы полезные свойства крапивы
Менделеевские новости 03:22
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Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках
Pravda.Ru 30 июня в 08:14
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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Авто
Mercedes-Benz GLS стал самым бесполезным внедорожником для города
Автоновости дня 01:21
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Общество
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
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В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
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«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Политика
Поправки к Конституции поддержали 77,92% россиян
Результаты следующие: поправки к Конституции России поддержали 77,92% голосовавших, против выступили 21,27%.
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Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях после фильма «Текст»
Комик Гарик Харламов сильно переживал после шквала критики, которая обрушилась на него из-за постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
URA.Ru вчера в 20:26
Авто
Subaru возглавил список автомобилей с худшими двигателями
Наиболее часто с аналогичной проблемой встречаются автомобили Subaru: Impreza 2006–2008.
МедиаПоток 30 июня в 01:10
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня вчера в 04:04
Игры
Представлена новая часть серии Worms
Компания Team17 анонсировала скорый выход игры Worms Rumble, которая станет продолжением серии о боевых червяках.
Матч ТВ 03:36
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия 30 июня в 19:38
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58