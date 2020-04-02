с чего всё началось

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Наука В ЮАР нашли древнейшие останки прямоходящего человека В научном журнале Science опубликовали заметку о нахождении в пещере Дримолен на востоке Южно-Африканской Республики самых древних (2 миллиона лет) останков Homo erectus – предка современного человека.

Политика В Иркутской области могут сократить срок самоизоляции Решение о прекращении режима самоизоляции в Иркутской области будет принимать санитарно-эпидемиологическая комиссия, созданная при правительстве региона, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 3 апреля, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Общество Оставшихся без эвакуации в Нью-Йорке россиян поселят в гостиницу Поскольку эвакуировать граждан РФ временно не будут, в правительстве позаботились об их проживании вдали от дома - для оставшихся в Нью-Йорке сняли номера в гостинице: - Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Политика Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.

Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Происшествия Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Политика Каким будет посткоронавирусный мир Ситуация двоякая, считает глава исследовательской группы "Циркон" Игорь Задорин: с одной стороны, есть коронавирус, а с другой – пандемия страха и "информационно-психологическая кампания устрашения, развернутая во многих странах и несоразмерная с эпидемией".

Здоровье Всемирный банк выделил Таджикистану $11,3 млн на борьбу с COVID-19 "Грант поможет поддержать финансирование усилий Таджикистана в подготовке и проведении мероприятий эффективного реагирования на риски для здоровья людей, и социальные риски, связанные с глобальной пандемией COVID-19", — сказала Алиева.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Армия и оружие Зенитные системы С-300 заступили на боевое дежурство в Якутии Зона контролируемого средствами ПВО воздушного пространства в российской Арктике существенно увеличилась за счет постановки на боевое дежурство на севере Якутии зенитных ракетных систем С-300.