Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent
 с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.
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Решение о прекращении режима самоизоляции в Иркутской области будет принимать санитарно-эпидемиологическая комиссия, созданная при правительстве региона, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 3 апреля, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
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Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

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Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте

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Газета.Ru 12:57
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Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти

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Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Оставшихся без эвакуации в Нью-Йорке россиян поселят в гостиницу

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РИА Новости 08:45
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Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

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Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
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ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
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Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

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Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
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Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru 05:49
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Каким будет посткоронавирусный мир

Ситуация двоякая, считает глава исследовательской группы "Циркон" Игорь Задорин: с одной стороны, есть коронавирус, а с другой – пандемия страха и "информационно-психологическая кампания устрашения, развернутая во многих странах и несоразмерная с эпидемией".
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Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»

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Pravda.Ru 01:08
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Врачи держат под наблюдением более 380 жителей ЕАО, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции из-за коронавируса

381 жителей ЕАО, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, в настоящее время находятся под наблюдением врачей, сообщил исполняющий обязанности председателя правительства области Валерий Жуков.
РИА Биробиджан 19:17
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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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Зенитные системы С-300 заступили на боевое дежурство в Якутии

Зона контролируемого средствами ПВО воздушного пространства в российской Арктике существенно увеличилась за счет постановки на боевое дежурство на севере Якутии зенитных ракетных систем С-300.
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Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
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Пользу масок во время эпидемии измерили в вирусных частицах

Ученые собрали больных разными видами ОРВИ и заставили их в течение получаса дышать, говорить и кашлять в прибор, который анализировал число вирусных частиц в выдыхаемом воздухе.
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Космический корабль Илона Маска взорвался во время испытаний

Авария произошла во время испытаний прототипа космического корабля Starship SN3. Бак аппарата наполнили жидким азотом.
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