Энергетика
КоммерсантъЦена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.Коммерсантъвчера в 02:38
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Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Общество
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«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Наука
В ЮАР нашли древнейшие останки прямоходящего человека
В научном журнале Science опубликовали заметку о нахождении в пещере Дримолен на востоке Южно-Африканской Республики самых древних (2 миллиона лет) останков Homo erectus – предка современного человека.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Политика
В Иркутской области могут сократить срок самоизоляции
Решение о прекращении режима самоизоляции в Иркутской области будет принимать санитарно-эпидемиологическая комиссия, созданная при правительстве региона, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 3 апреля, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Общество
Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале разъяснил порядок передвижения горожан на автотранспорте.
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Общество
Оставшихся без эвакуации в Нью-Йорке россиян поселят в гостиницу
Поскольку эвакуировать граждан РФ временно не будут, в правительстве позаботились об их проживании вдали от дома - для оставшихся в Нью-Йорке сняли номера в гостинице: - Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко в больничной палате исполнил свой хит «Надежда»
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Общество
Стали известны причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Здоровье
Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус
22 марта во Всемирной организации здравоохранения оценили влияние прививки от гриппа на коронавирус.
Экономика
Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Политика
Каким будет посткоронавирусный мир
Ситуация двоякая, считает глава исследовательской группы "Циркон" Игорь Задорин: с одной стороны, есть коронавирус, а с другой – пандемия страха и "информационно-психологическая кампания устрашения, развернутая во многих странах и несоразмерная с эпидемией".
Кино
Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»
Здоровье
Всемирный банк выделил Таджикистану $11,3 млн на борьбу с COVID-19
"Грант поможет поддержать финансирование усилий Таджикистана в подготовке и проведении мероприятий эффективного реагирования на риски для здоровья людей, и социальные риски, связанные с глобальной пандемией COVID-19", — сказала Алиева.
Здоровье
Врачи держат под наблюдением более 380 жителей ЕАО, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции из-за коронавируса
381 жителей ЕАО, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, в настоящее время находятся под наблюдением врачей, сообщил исполняющий обязанности председателя правительства области Валерий Жуков.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Армия и оружие
Зенитные системы С-300 заступили на боевое дежурство в Якутии
Зона контролируемого средствами ПВО воздушного пространства в российской Арктике существенно увеличилась за счет постановки на боевое дежурство на севере Якутии зенитных ракетных систем С-300.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Наука
Пользу масок во время эпидемии измерили в вирусных частицах
Ученые собрали больных разными видами ОРВИ и заставили их в течение получаса дышать, говорить и кашлять в прибор, который анализировал число вирусных частиц в выдыхаемом воздухе.
Космос
Космический корабль Илона Маска взорвался во время испытаний
Авария произошла во время испытаний прототипа космического корабля Starship SN3. Бак аппарата наполнили жидким азотом.