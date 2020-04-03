Энергетика
МИР 24Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%
Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок. Так, по состоянию на 6:14 мск, цена июньских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличилась на 6,02%, до 26,23 доллара за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.Коммерсантъвчера в 02:38
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