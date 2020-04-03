с чего всё началось

Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок. Так, по состоянию на 6:14 мск, цена июньских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличилась на 6,02%, до 26,23 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%

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