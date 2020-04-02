Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти Brent выросла более чем на 11%

Цена нефти Brent продолжает расти в ходе торгов в четверг, 2 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 11,56% — до $27,60 за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 10,29%, составив $22,40 за баррель.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent
 с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.
Коммерсантъ02:38

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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%

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Комментарии

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РБК вчера в 07:50
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с присланным в США грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
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В России стартовали продажи новых MacBook Air

В России стартовали продажи новых MacBook Air.
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Запрет на продажу алкоголя введен в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов своим постановлением ввел запрет на продажу алкоголя со 2 апреля во всем регионе в качестве одной из мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Минобороны: подготовка к параду Победы в Москве идет по плану

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 2 апреля, заявили, что подготовка к параду Победы в Москве в настоящий момент идет по плану, решений об изменении даты и формата мероприятия нет.
Аргументы недели 05:54
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
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Экономика

Вышел закон о налоге на доход по вкладам

Государственная Дума приняла закон о взимании НДФЛ с процентных доходов по вкладам превышающих 1 миллион рублей.
Газета Выборг он-лайн 07:57
Общество

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
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Ульяновскую компанию подозревают в хищении у дольщиков 72 млн рублей

Ульяновск, 2 апреля 2020, 11:09 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту хищения средств участников долевого строительства, размер ущерба превышает 72 млн рублей.
REGNUM 04:09
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В России родился первый ребенок с коронавирусом

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Политика

Владимир Путин выступит со вторым обращением к россиянам

В четверг после 16:00 по московскому времени президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам, передает ТАСС.
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Чемпионат Италии могут возобновить 20 мая

Напомним, что прошлый чемпионат Италии досрочно выиграл «Ювентус».
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Армия и оружие

Экипаж авианосца «Теодор Рузвельт» эвакуируют из-за коронавируса

Из-за коронавируса Пентагон принял решение эвакуировать практически весь его экипаж.
Российская газета 03:39
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Крупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group предупредил поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для них.
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Армия и оружие

В армии России проведено более 4,2 тысячи тестов на коронавирус

В Вооруженных силах России проведено почти 4,2 тысячи тестов на наличие коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:58
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Беспроводные наушники Sony показали отличный автономный режим

Линейка беспроводных наушников Sony Extra Bass пополнилась доступной моделью WF-XB700.
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В Италии выявили новые особенности коронавируса

BFM.ru 02:05
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На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

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«Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу

Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
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Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Изменился срок предоставления налоговой отчетности

31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
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Названы группы риска по заражению вирусами от птиц

Стало известно, как вирусы передаются от птиц к людям.
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
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Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
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Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии

В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
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