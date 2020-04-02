с чего всё началось

Цена нефти Brent продолжает расти в ходе торгов в четверг, 2 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 11,56% — до $27,60 за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 10,29%, составив $22,40 за баррель.

Цена нефти Brent выросла более чем на 11%

Политика США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с присланным в США грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Запрет на продажу алкоголя введен в Забайкалье Губернатор Забайкальского края Александр Осипов своим постановлением ввел запрет на продажу алкоголя со 2 апреля во всем регионе в качестве одной из мер борьбы с коронавирусной инфекцией.

Общество Минобороны: подготовка к параду Победы в Москве идет по плану В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 2 апреля, заявили, что подготовка к параду Победы в Москве в настоящий момент идет по плану, решений об изменении даты и формата мероприятия нет.

Общество В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.

Происшествия Ульяновскую компанию подозревают в хищении у дольщиков 72 млн рублей Ульяновск, 2 апреля 2020, 11:09 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту хищения средств участников долевого строительства, размер ущерба превышает 72 млн рублей.

Политика Владимир Путин выступит со вторым обращением к россиянам В четверг после 16:00 по московскому времени президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам, передает ТАСС.

Экономика Крупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group предупредил поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для них.

Музыка «Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.

Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности 31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Общество Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.