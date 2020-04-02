Энергетика
RT на русскомЦена нефти Brent выросла более чем на 11%
Цена нефти Brent продолжает расти в ходе торгов в четверг, 2 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 11,56% — до $27,60 за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 10,29%, составив $22,40 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.Коммерсантъ02:38
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