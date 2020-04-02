Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти марки Brent росла более чем на 6%

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Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
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Цена нефти марки Brent взлетела на 46%

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Нефть Brent дорожает более чем на 6%

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Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
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В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
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"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
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Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

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В Краснодаре ввели новую форму специальных пропусков для местных жителей на время карантина.
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Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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