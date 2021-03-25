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Цена нефти марки Brent снизилась до $61 за баррель

Стоимость майского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 4,8%, свидетельствуют данные площадки. К 18:04 мск она достигла $61 за баррель, тогда как на открытии торгов была $63,97. Ранее ниже $61 за баррель цена нефти опустилась 23 марта.В источнике
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Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн

Эксперт уточнил, что аренда танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу обходится фрахтователю примерно в $22,5 тыс. в сутки. Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за баррель.
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В космосе впервые были обнаружены связанные с появлением жизни молекулы углеродного кольца

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Научная Россия23 марта в 07:11