Стоимость майского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 4,8%, свидетельствуют данные площадки. К 18:04 мск она достигла $61 за баррель, тогда как на открытии торгов была $63,97. Ранее ниже $61 за баррель цена нефти опустилась 23 марта.

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С чего всё началось Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн Эксперт уточнил, что аренда танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу обходится фрахтователю примерно в $22,5 тыс. в сутки. Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за баррель. РБК 24 марта в 13:03