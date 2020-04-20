Коронавирус

REGNUMREGNUMЦена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель. Цена на нефть падает на фоне известий о непрекращающемся росте количества новых заражений COVID-19.
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Нефть Brent подешевела до 27 долларов за баррель

РЕН ТВвчера в 21:41

Новости кризиса 20 апреля: мигрантов уравняют в правах с россиянами, дефицит бюджета превысит 5 трлн рублей

URA.Ru00:00

Цена на нефть марки Brent упала до $26,94 за баррель

Аргументы и Фактывчера в 22:27

Нефть Brent упала в цене на 4,06%

News.ruвчера в 21:52

Цена на нефть марки Brent остановилась около отметки в $28 за баррель

Ведомостивчера в 21:44

Цена на нефть снизилась за последние часы

Эхо Москвывчера в 23:15

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,94 за баррель

ТАССвчера в 21:25
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:34, Ашберн
Общество

Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России

Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня.
Ореанда-Новости вчера в 02:53
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Общество

Все работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные

Работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные листы в период с 20 по 30 апреля.
Общественная служба новостей 17 апреля в 07:52
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Политика

Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости вчера в 13:05
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Наука

Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости вчера в 09:44
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,6K
Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости вчера в 16:56
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Здоровье

Бессимптомных инфицированных назвали «вакциной от коронавируса»

По мнению Ершова, почти половина зараженных коронавирусом не знает о наличии инфекции и передает вирус дальше.
Слово и Дело вчера в 06:52
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Общество

Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман

Накануне.Ru 18 апреля в 07:06
1,4K
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
2,7K
Происшествия

В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19

Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
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Общество

Шанхайская биржа выясняет причины аномального движения некоторых межбиржевых индексов

"В настоящее время Шанхайская фондовая биржа совместно с компилятором индексов компанией China Securities Index выясняет причины произошедшего", - говорится в кратком сообщении биржи.
ТАСС 00:00
Культура

Участникам шоу «Маска» грозят миллионные штрафы за раскрытие секретов

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что грозит тем, кто решит раскрыть секреты шоу раньше времени.
НТВ вчера в 10:15
Общество

Социологи выявили рост готовых пожертвовать правами для борьбы с вирусом

Больше всего согласных опрос выявил среди респондентов из Ирака и Пакистана (по 92% в обеих странах), число тех, кто не готов пожертвовать правами для борьбы с коронавирусом, там составляет 6% и 8% соответственно.
РБК 00:00
Армия и оружие

Российский Су-35 пролетел в нескольких метрах от американского Boeing

Lenta.ru вчера в 21:34
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Здоровье

Сегодня празднуется Международный день донора

20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается Национальный день донора.
Среда24 вчера в 23:20
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Общество

МЧС советует замачивать овощи и зелень после покупки

В рекомендациях ВНИИ ГОЧС МЧС России говорится, что овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно промыть, замочить в воде на 10–15 минут и снова промыть под проточной водой.
Мой Брянск вчера в 05:30
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Здоровье

В Пермском крае выявили 28 новых случаев коронавируса

В Пермском крае зафиксировано 28 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших достигло 198.
Business Class (Пермь) вчера в 04:23
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Общество

Врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,4K
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
1,9K
Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
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Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 18 апреля в 10:15
1,3K
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Известия вчера в 23:51
Общество

В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян

Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, сообщил РИА Новости министр туризма Кузбасса Антон Пятовский.
РИА Новости вчера в 22:07
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Экономика

Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ

Piter.tv вчера в 11:31
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Здоровье

Можно «сгореть» в одночасье: чтобы наступило завтра, оставайтесь дома

На две недели раньше срока новый медицинский центр сдают военные в Нижнем Новгороде.
Вести.Ru вчера в 13:51
1
Общество

Треть россиян поддерживают перенос майских праздников

Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
2
Политика

Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 20:31
12
Как работают Яндекс.Новости?
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