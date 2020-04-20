Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель. Цена на нефть падает на фоне известий о непрекращающемся росте количества новых заражений COVID-19.

Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

Общество Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня. 62

Политика Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане. 52

Здоровье Бессимптомных инфицированных назвали «вакциной от коронавируса» По мнению Ершова, почти половина зараженных коронавирусом не знает о наличии инфекции и передает вирус дальше. 29

Происшествия В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19 Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 115

Общество Шанхайская биржа выясняет причины аномального движения некоторых межбиржевых индексов "В настоящее время Шанхайская фондовая биржа совместно с компилятором индексов компанией China Securities Index выясняет причины произошедшего", - говорится в кратком сообщении биржи.

Культура Участникам шоу «Маска» грозят миллионные штрафы за раскрытие секретов Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что грозит тем, кто решит раскрыть секреты шоу раньше времени.

Общество Социологи выявили рост готовых пожертвовать правами для борьбы с вирусом Больше всего согласных опрос выявил среди респондентов из Ирака и Пакистана (по 92% в обеих странах), число тех, кто не готов пожертвовать правами для борьбы с коронавирусом, там составляет 6% и 8% соответственно.

Здоровье Сегодня празднуется Международный день донора 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается Национальный день донора.

Общество МЧС советует замачивать овощи и зелень после покупки В рекомендациях ВНИИ ГОЧС МЧС России говорится, что овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно промыть, замочить в воде на 10–15 минут и снова промыть под проточной водой. 704

Общество Врач рассказал о странностях коронавируса Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1". 105

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,4K

Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом. 1,9K

Происшествия Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 1,3K

Общество В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, сообщил РИА Новости министр туризма Кузбасса Антон Пятовский. 26

Общество Треть россиян поддерживают перенос майских праздников Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России. 2