Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель. Цена на нефть падает на фоне известий о непрекращающемся росте количества новых заражений COVID-19.

Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

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