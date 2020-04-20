Энергетика
REGNUMЦена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель
Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель. Цена на нефть падает на фоне известий о непрекращающемся росте количества новых заражений COVID-19.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Комментарии
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ вчера в 05:00
Здоровье
Перечислены ограничения пропускного режима в Саратовской области
С понедельника, 20 апреля, на территории Саратовской области официально вводится пропускная система.
Репортер64 18 апреля в 02:28
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Общество
Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии
Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
Российская газета вчера в 21:21
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 18 апреля в 07:03
Игры
Авторы Metro: Exodus из 4A Games делают кооперативную игру на Unreal Engine 4
Больше ничего о проекте узнать не удалось, но вряд ли нас ждёт проект во вселенной «Метро 2033».
Игромания.ру 18 апреля в 09:42
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета вчера в 05:48
Происшествия
В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19
Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва вчера в 09:05
Общество
Меган Маркл и принц Гарри привыкают в США к жизни рядовых американцев
Звездная пара – Меган и Гарри — после приобретения дома в Лос-Анджелесе без труда вписывается в повседневную жизнь обычных американцев в эпоху пандемии коронавируса.
Millionaire.ru вчера в 05:03
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество
Суд поместил в обсерватор семь уральцев, прилетевших из Таиланда
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном помещении в обсервацию семи уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 05:11
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Здоровье
Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки
За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 05:04
Авто
В Уфе пройдет распродажа арестованных автомобилей
15 мая в Уфе пройдут два аукциона по продаже 60 арестованных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 23:11
Культура
Тодоренко не сдержала слез: Пандой оказался Влад Топалов
НТВ вчера в 15:56
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия 18 апреля в 12:09
Экономика
Disney перестает платить зарплату 100 000 сотрудников
Как сообщает Financial Times, мировой лидер индустрии развлечений решил не выплачивать зарплату более чем ста тысячам работников тематических парков и отелей, находящимся в отпусках.
Вести.Ru вчера в 23:18
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18 апреля в 20:43
Общество
Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России
Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня.
Ореанда-Новости вчера в 02:53
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 18 апреля в 16:18
Армия и оружие
Минобороны РФ приостановило работы по созданию фрегата проекта 22350М
Военное дело вчера в 02:28
Футбол
20 лет назад Редондо совершил невозможный финт
Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс вчера в 09:26
Здоровье
Вирусолог назвал бессимптомных носителей «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о существовании группы людей с коронавирусом, не имеющих симптомов, которые при этом распространяют вирус, делая то, что должна делать вакцина.
РИА Новости вчера в 18:08
Происшествия
В Хабаровском крае на самолете разбился чемпион по высшему пилотажу
При крушении частного самолета-амфибии Л-142 в Хабаровском крае погиб владелец местной строительной компании "МСК ДВ" Илья Карабут, а также его друзья Денис Яровой и Михаил Охотников, личность летевшей с ними разбившейся девушки следствие пока устанавливает.
Газета.Ru 18 апреля в 05:46
Происшествия
Два человека пострадали при ДТП в Корсаковском районе
ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня в Корсаковском районе. В районе Третьей Пади столкнулись Toyota Raum и Nissan Skyline.
АСТВ вчера в 21:57
Общество
Врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37