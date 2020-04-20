Энергетика

REGNUMREGNUMЦена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель. Цена на нефть падает на фоне известий о непрекращающемся росте количества новых заражений COVID-19.
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Цена на нефть снизилась за последние часы

Эхо Москвывчера в 23:15

Цена на нефть марки Brent упала до $26,94 за баррель

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Нефть Brent подешевела до 27 долларов за баррель

РЕН ТВвчера в 21:41

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,94 за баррель

ТАССвчера в 21:25

Нефть Brent упала в цене на 4,06%

News.ruвчера в 21:52
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн

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Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
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Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном помещении в обсервацию семи уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.
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С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
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Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

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Как сообщает Financial Times, мировой лидер индустрии развлечений решил не выплачивать зарплату более чем ста тысячам работников тематических парков и отелей, находящимся в отпусках.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
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Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России

Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня.
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Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
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Врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
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