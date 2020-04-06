Коронавирус

Вести.RuВести.RuЦена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель. Стоимость нефти марки WTI потеряла более 10% и составляет $25,96 за баррель сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Цена на нефть выросла после резкого падения при открытии торгов

ИА Красная Весна01:09

Новости кризиса 6 апреля: квартиры подешевеют на треть, Россия готовится к нефти по 10 долларов

URA.Ru00:00

Стоимость нефти Brent упала на 9%

РИА Новостивчера в 18:50

Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

Вести.Ruвчера в 20:05

Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель

Газета.Ruвчера в 18:53

Главные новости к утру 6 апреля

Коммерсантъ00:09

Стоимость нефти Brent увеличилась до 32 долларов

Политика Сегодня03 апреля в 04:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:54, Ашберн
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.
Известия вчера в 23:23
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Здоровье

Ярославская компания испытывает препараты для лечения Covid-19

«Минздрав РФ одобрил проведение клинического исследования эффективности и безопасности олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) для лечения пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19»,— цитирует «РИА Новости» пресс-службу компании «Р-Фарм».
Коммерсантъ Ярославль 01:37
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:40
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Общество

Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:56
Общество

Депутаты Приморья утвердили штрафы для нарушителей самоизоляции

Депутаты законодательного собрания Приморья на внеочередном заседании в понедельник внесли изменения в краевой закон об административных правонарушениях, согласно которым нарушителей режима повышенной готовности могут оштрафовать от 3 до 5 тысяч рублей.
РИА Новости 01:21
Происшествия

Опубликовано видео с места расстрела пяти человек под Рязанью

Взгляд.ру вчера в 03:19
Экономика

Эксперты предупредили о проблемах для коммунальщиков из-за коронавируса

Правительство анонсировало дополнительные меры поддержки МСБ как бизнесу, наиболее пострадавшему от пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных мер.
РБК 01:00
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Общество

В Перми расширен список организаций, которым разрешили работать

В Пермском крае оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией расширил список организаций, которым с 6 апреля разрешили работать во время режима всеобщей самоизоляции.
ВЕТТА 01:18
Космос

Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA

В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.
AstroNews.ru 04 апреля в 05:00
Путешествия

АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству России заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:53
Экономика

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 04 апреля в 00:56
Общество

В России осталось четыре региона без коронавируса

Всего в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения и 45 смертей от коронавируса.
RuNews24.ru 01:45
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК вчера в 12:23
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

RT на русском вчера в 02:16
Общество

Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Интерфакс вчера в 23:29
Экономика

Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку

В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Ведомости 04 апреля в 05:04
Экономика

СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса

В новом плане нет «серьезных денежных мер поддержки бизнеса», утверждают собеседники издания.
РБК 00:45
Происшествия

В Москве нашли двух сбежавших из дома детей

Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
ТАСС вчера в 17:52
Спорт

Трамп проведёт встречу с руководством НБА и других ведущих лиг США

Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с комиссаром НБА Адамом Сильвером, а также руководителями других крупнейших лиг Северной Америки — НХЛ, МЛБ и НФЛ, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн.
Чемпионат 04 апреля в 12:58
Единоборства

Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова

Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
REGNUM 01:24
Гаджеты

Рассекречено число камер у iPhone 12

Известно, что Apple не хочет откладывать презентацию и начало продаж iPhone 12, поэтому инженерная команда Apple, лишенная возможности прилетать в Китай для контроля производства, работает дистанционно, использует видеозвонки.
TechFusion 01:27
Общество

В зоопарке Нью-Йорка тигрица заразилась коронавирусом

В зоопарке, расположенном в нью-йорском районе Бронкс, сообщили о заражении тигрицы коронавирусной инфекцией.
Aobe.ru вчера в 19:59
Футбол

Владимир Федотов: Не видел у Кокорина каких-то психологических проблем

Не видел у него каких-то психологических проблем. Физически он тоже был готов отлично, - приводят слова Федотова Известия.
Советский спорт 01:37
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия 04 апреля в 16:23
Общество

Генсек ООН: в мире произошла вспышка домашнего насилия из-за карантина

Гутерреш подчеркнул, что по мере усиления экономического и социального давления и страха из-за вспышки COVID-19 в последние недели в мире растет количество случаев насилия в семье.
Аргументы недели 01:11
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное