Коронавирус
Газета.RuЦена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,69 за баррель (на 9,02%). Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 10,39%, до $25,96 за баррель.
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Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Происшествия
Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах
Задержанный во время прогулки с собакой в закрытом для посещения парке на Патриарших прудах москвич Иисус Воробьёв рассказал свою версию произошедшего.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Политика
Трамп пожелал Джонсону выздоровления от коронавируса
Президент США Дональд Трамп пожелал здоровья британскому премьер-министру Борису Джонсону, который борется с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Здоровье
Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса
Пандемия коронавируса была вызвана утечкой из китайской лаборатории. Такую версию выдвинула разведка Великобритании, пишет Daily Mail.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Игры
В сеть выложили демо-версию нового эмулятора Playstation 4
В феврале 2020 года в сеть выложили демо-версию эмулятора PlayStation 4 для Windows под названием GPCS4.
Происшествия
В Москве нашли двух сбежавших из дома детей
Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
Авто
В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus
1 апреля в Сети появилась информация о новом российском автомобиле, который будет выпускаться под маркой "Волга".
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Общество
В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией
Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Политика
На Украине рассказали о панике Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Спорт
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Экономика
В самоизоляции от россиян получают больше отходов и меньше денег
В самоизоляции от россиян получают больше отходов и меньше денег Компании, занимающиеся вывозов отходов, предупреждают, что многие из них будут вынуждены прекратить работу уже в апреле.
Общество
В Тюменской области изменится режим повышенной готовности
В Тюменской области до 30 апреля власти продлили запрет на проведение массовых мероприятий, не будут работать ночные клубы, кинотеатры, игровые комнаты.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
Экономика
Меры поддержки: что делает город для бизнеса
Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Здоровье
Опасной для пожилых людей может быть самоизоляция из-за коронавируса
Физическое состояние пожилых людей, находящихся на карантине из-за коронавируса, может сильно ухудшиться, заявил врач Леонид Эйдельман.
Общество
В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв
Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
Наука
Учёные заявили об опасности ополаскивателей для полости рта
Ученые выявили неожиданную опасность ополаскивателей для полости рта. По словам специалистов, они могут оказать влияние даже на сосуды.
Общество
На Сахалине еще у пяти человек подозревают коронавирус
Коронавирусную инфекцию подозревают у еще пяти жителей Сахалина, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.