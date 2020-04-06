Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтоимость нефти Brent упала на 9%

В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу нефти в странах прежнего альянса. С начала года цены на сырье упали более чем в два раза. Так, утром 30 марта стоимость нефтяной смеси марки Brent впервые с ноября 2002-го опустилась ниже 23 долларов за баррель.
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Цена на нефть марки Brеnt упала на более чем 9%

Ведомости19:19

Стоимость нефти упала почти на 8%

Эхо Москвы19:04

Стоимость нефти Brent упала на 8%

РБК18:31

Стоимость нефти Brent упала на 9%

РИА Новости18:50

Цена нефти марки Brent упала более чем на 9%

RT на русском18:43

Цена нефти упала

Lenta.ru18:39

Цена нефти Brent обвалилась на 9,5% на открытии торгов

Известия18:52
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Комментарии

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На Кубани от коронавируса вылечились девять человек

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Кубань 24 04:34
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Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
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Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

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Во время боев у столицы Ливии погибли тысячи человек

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Общество

Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
Вести.Ru 15:47
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Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»

RuNews24.ru вчера в 05:17
Политика

Песков: Путин лично занимается проблемами на нефтяном рынке

Президент России Владимир Путин лично занимается вопросами, связанными с ситуацией на нефтяном рынке, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:28
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу

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БИЗНЕС Online 16:49
Футбол

Азмун назвал Кокорина старшим братом

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун назвал форварда футбольного клуба "Сочи" Александра Кокорина старшим братом.
Газета.Ru 18:44
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Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой за слова о пластике

Интересно, что вскоре Виктория таки извинилась перед Шишковой, признав, что высказывалась слишком дерзко.
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Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Футбол

УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов 3 августа

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию, согласно которой президент организации Александр Чеферин объявил 3 августа дедлайном для проведения Лиги чемпионов.
Российская газета 11:44
Кино

Глава Marvel рассказал об особенностях сюжета «Чёрной вдовы»

Лос-Анджелес, США, 6 апреля 2020, 00:10 — REGNUM Глава студии Marvel Кевин Файги в очередном интервью рассказал о сюжете предстоящего кинокомикса «Чёрная вдова».
REGNUM 17:10
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»

Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 19:30
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
Общество

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
РБК 18:53
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
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Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС 17:24
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Авто

В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus

1 апреля в Сети появилась информация о новом российском автомобиле, который будет выпускаться под маркой "Волга".
Новые автомобили 13:00
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Общество

В Великобритании подожгли вышки сотовой связи 5G

В полицейском управлении Бирмингема не смогли достоверно подтвердить, обслуживает ли подожженная вышка сети связи 5G.
ИА Красная Весна вчера в 16:36
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Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
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