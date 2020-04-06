Энергетика
РИА НовостиСтоимость нефти Brent упала на 9%
В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу нефти в странах прежнего альянса. С начала года цены на сырье упали более чем в два раза. Так, утром 30 марта стоимость нефтяной смеси марки Brent впервые с ноября 2002-го опустилась ниже 23 долларов за баррель.
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