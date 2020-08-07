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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Котировки снизились на 1,24% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года опустилась до $44,53 за баррель.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 8 августа. ВВП России рухнет, за ЖКХ придется платить больше, семьям с детьми помогут деньгами

URA.Ru00:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:45
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°вчера в 09:23
Ньюс-НН

Цены на нефть в мире пошли вниз

Ньюс-ННвчера в 08:57
ТАСС

Эксперты объяснили причины возможного роста цены нефти до $50 за баррель

ТАССвчера в 02:34
Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвывчера в 14:02
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17

СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области, возникшее в субботу на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС10:24
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В РФС считают, что изменения правил фиксации игры рукой помогут арбитрам VAR

Изменения в правилах, касающиеся фиксации нарушения при игре рукой, принятые Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), помогут с определением игры рукой судьям, которые будут работать с системой видеоассистента рефери (VAR).
ТАСС Спорт6 августа в 07:04

Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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Протестующие в Болгарии блокировали центр Софии палаточными городками

Центральная софийская магистраль - Цариградское шоссе в районе Орлова моста и площадь Независимости, между зданиями правительства, Народного собрания (парламента) и администрации президента, блокированы в субботу палаточными городками, которые участники антиправительственных протестов установили минувшей ночью.
ТАСС01:50

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газета10:10
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