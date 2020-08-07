Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель
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Котировки снизились на 1,24% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года опустилась до $44,53 за баррель.В источнике
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