Цена нефти марки Brent упала до $44,96 за баррель

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились в цене на 0,38%, достигнув $41,79 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,29% — до $44,96 за баррель.