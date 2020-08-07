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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Цена нефти марки Brent упала до $44,96 за баррель

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились в цене на 0,38%, достигнув $41,79 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,29% — до $44,96 за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Цены на нефть марки Brent вернулись к $44 за баррель

ИА Красная Веснавчера в 15:09
Ньюс-НН

Цены на нефть в мире пошли вниз

Ньюс-ННвчера в 08:57
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на 1,5% на росте геополитических рисков

ПРАЙМвчера в 13:28
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°вчера в 09:23
Росбалт

Нефть завершает неделю неоднозначно

Росбалтвчера в 11:59
Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвывчера в 14:02
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17

В Белоруссии могут заблокировать платформу «Голос» по подсчету голосов

Ранее Генпрокуратура Белоруссии заявила, что онлайн-платформы "Голос" и Zubr.in, нацеленные на альтернативный подсчет голосов на выборах президента республики, не имеют аккредитации для сбора и интерпретации соответствующей социологической информации.
РИА Новости04:18
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Стало известно время начала съемок нового фильма Мартина Скорсезе

В картине впервые с 1996 года вместе снимутся любимые актеры Скорсезе — Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе (" Остров проклятых", "Отступники", "Казино", "Славные парни") начнет работу над своей навой картиной в феврале 2021 года.
Piter.tv10:16

Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, передает в субботу пресс-служба офиса президента.
РИА Новости03:33
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Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

По данным Ассоциации европейского бизнеса, объем продаж новых легковых машин и легких коммерческих авто (LCV) в России по итогам июля текущего года вырос почти на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го и достиг отметки в 141 924 экземпляров.
Новые автомобиливчера в 00:54
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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