Цена нефти марки Brent упала до $44,96 за баррель
Смотрите также
Су-27 поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев вируса SFTS
На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 32,24% избирателей
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
Horizon Zero Dawn взломали в первый день релиза на ПК
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
На акции в поддержку Хабаровска у Гостиного двора начались задержания
Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолетов
«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Мировые цены на нефть в среду выросли
В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
В Хабаровске продолжились акции протеста в поддержку Фургала
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились в цене на 0,38%, достигнув $41,79 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,29% — до $44,96 за баррель.В источнике
Подробнее о событии