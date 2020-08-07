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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Цена нефти марки Brent упала до $44,96 за баррель

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились в цене на 0,38%, достигнув $41,79 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,29% — до $44,96 за баррель.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 8 августа. ВВП России рухнет, за ЖКХ придется платить больше, семьям с детьми помогут деньгами

URA.Ru00:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:45
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°вчера в 09:23
Ньюс-НН

Цены на нефть в мире пошли вниз

Ньюс-ННвчера в 08:57
ТАСС

Эксперты объяснили причины возможного роста цены нефти до $50 за баррель

ТАССвчера в 02:34
Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвывчера в 14:02
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17

В Берлине назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые», экс-министр окружающей среды Германии Юрген Триттин назвал угрозы американских сенаторов санкциями руководству порта в немецком городе Засниц из-за строительства «Северного потока-2» «объявлением экономической войны».
В Берлине назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны
Московский Комсомолец01:07
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Эксперимент по дистанционному обучению стартует в России 1 сентября

С 1 сентября в России начнется эксперимент по дистанционному обучению школьников — об этом накануне рассказал руководитель компании "Ростелеком" Михаил Осеевский на встрече с президентом Владимиром Путиным.
ИА СИА-Пресс6 августа в 00:26
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Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя

Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.
КП - Крым6 августа в 11:26
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