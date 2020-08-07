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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Цена нефти марки Brent упала до $44,96 за баррель

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились в цене на 0,38%, достигнув $41,79 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,29% — до $44,96 за баррель.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 8 августа. ВВП России рухнет, за ЖКХ придется платить больше, семьям с детьми помогут деньгами

URA.Ru00:00
ТАСС

Эксперты объяснили причины возможного роста цены нефти до $50 за баррель

ТАССвчера в 02:34
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на 1,5% на росте геополитических рисков

ПРАЙМвчера в 13:28
Ньюс-НН

Цены на нефть в мире пошли вниз

Ньюс-ННвчера в 08:57
Финмаркет

Недельный рост может цен на нефть может составить более 4%

Финмаркетвчера в 03:06
Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвывчера в 14:02
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17

Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
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Кубанские тюнеры построили Lamborghini Urus за 29,5 млн рублей

Тюнинг-фирма SCL Global Concept, расположенная в городе Армавир Краснодарского края, выставила на продажу один из самых дорогих экземпляров кроссовера Lamborghini Urus, который, перед этим, естественно, был подвергнут определённым доработкам.
За рулем Кубань6 августа в 16:47
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Липчане повторно заражаются COVID-19

Вчера заместитель руководителя областного управления Роспортребнадзора Ирина Щукина посетовала на то, что вирус продолжает циркулировать среди липчан из-за повального пренебрежения санитарными и профилактическими предписаниями.
Cod48.ru04:40
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В Белоруссии могут заблокировать платформу «Голос» по подсчету голосов

Платформа по альтернативному подсчету голосов на выборах президента Белоруссии "Голос" может быть заблокирована, заявила начальник отдела управления Генеральной прокуратуры республики Марина Попова.
РИА Новости04:18