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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,38%, составив $41,79 за баррель.В источнике
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Ньюс-НН

Цены на нефть в мире пошли вниз

Ньюс-ННвчера в 08:57
Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвывчера в 14:02
Росбалт

Нефть завершает неделю неоднозначно

Росбалтвчера в 11:59
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°вчера в 09:23
URA.Ru

Новости кризиса 8 августа. ВВП России рухнет, за ЖКХ придется платить больше, семьям с детьми помогут деньгами

URA.Ru00:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:45
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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