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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Цена нефти марки Brent упала до $44,96 за баррель

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились в цене на 0,38%, достигнув $41,79 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,29% — до $44,96 за баррель.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 8 августа. ВВП России рухнет, за ЖКХ придется платить больше, семьям с детьми помогут деньгами

URA.Ru00:00
Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвывчера в 14:02
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:45
Ньюс-НН

Цены на нефть в мире пошли вниз

Ньюс-ННвчера в 08:57
ТАСС

Эксперты объяснили причины возможного роста цены нефти до $50 за баррель

ТАССвчера в 02:34
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°вчера в 09:23
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБКвчера в 05:27
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ruвчера в 05:52
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Саакашвили представил в МУС собственный доклад о войне 2008 года

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, по инициативе которого началась война, называемая 08.08.08, в канун 12-й годовщины ее начала внес в Международный уголовный суд (МУС) собственный доклад о ее расследовании.
Военное обозрение00:24